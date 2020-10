Presidente Central Trabajadores dice programas candidatos reducen pensiones

San Juan, 28 oct (EFE News).- El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves, opinó este miércoles que los programas de gobierno de Carlos Delgado y de Pedro Pierluisi, "dejan la puerta abierta para la reducción en las pensiones".

"Eso explica por qué uno de los candidatos publica su programa de gobierno a 16 días de las elecciones y el otro a 14 días del 3 de noviembre. Parece que la estrategia es hacer una campaña superficial de no recortar pensiones y evitar que descubramos la ausencia de compromiso real con los pensionados y los empleados públicos", dijo en un comunicado.

En el caso de Delgado, "su programa de gobierno lo primero que hace es reconocer de forma acrítica lo que estableció el gobierno del PNP en la Ley 106-2017 para liquidar los sistemas de retiro, establecer al modelo "paygo" y la eliminación de los beneficios definidos sustituyéndolo por el sistema de aportaciones definidas (cuentas estilo 401 k)", indica.

"Es señal de que Charlie Delgado se encamina a eliminar el sistema de beneficios definidos que tienen más de 20,000 maestras(os) activas(os) en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo en el 2014. Implica coincidir con la Junta de Control Fiscal para eliminar ese beneficio que conserva la inmensa mayoría del magisterio. Lo más grave que tiene el programa de gobierno de Charlie Delgado es su compromiso de que discutirán con la Junta de Supervisión Fiscal otras opciones para sustituir cualquier reducción de las pensiones", agrega.

En el caso del programa de gobierno de Pedro Pierluisi, "se validan los recortes a las pensiones que hizo el PPD, bajo la administración de Alejandro García Padilla. Pierluisi establece una pensión "justa" de al menos 50% del salario del empleado público retirado".

"Esto fue lo que hizo la administración del PPD al reducir la pensión de la mayoría de los empleados públicos de 75% a 50% y 40%. Un ejemplo del repudio a esta medida la han realizado los policías a través de todo este cuatrienio. Además, para los maestros implica que, por ejemplo, si se retira con un salario de 2.800 su pensión va a ser de 1.400 en vez de 2.100 como sería actualmente", subrayó.

A su vez, manifestó que los pensionados y los trabajadores del servicio público "no podemos ser cómplices del juego de palabras de candidatos que expresan que no están de acuerdo con el recorte a las pensiones, pero no se comprometen en sus programas de gobierno a establecer medidas específicas para que el Plan de Ajuste de Deuda que tiene que presentarse ante el Tribunal Federal establezca la política pública del gobierno de Puerto Rico que no debe estar sujeta a la voluntad de la Junta de Control Fiscal. Las palabras requieren de acciones concretas".