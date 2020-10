El Sí, opción de poder para la Isla

Por Griselle Vázquez Sevilla

gvsevilla@gmail.com

BAYAMÓN — Ante la celebración de las elecciones generales del próximo martes 3 de noviembre, que incluye la consulta sobre el estatus político, el exalcalde Ramón Luis Rivera hizo un llamado al País para que no desaproveche la oportunidad para la igualdad.

“Mi interés es que la gente entienda la necesidad que tiene Puerto Rico de convertirse, tarde o temprano, en un Estado, y hagamos que llegue ese momento. Cada cual tiene su manera de pensar, pero yo veo que perdemos una gama de oportunidades por mantenernos como colonia”, destacó el veterano líder estadista de Bayamón.

Esa alternativa de ser Estado, agregó, brinda el enorme poder de contar con cuatro o cinco congresistas y dos senadores, con voz y voto. Además, proveerías nuevas rutas para la obtención los recursos que permitiría a la Isla fomentar el desarrollo económico en medio de un periodo de crisis económica. “Eso no lo tenemos; con la Estadidad se consigue,” sostuvo en entrevista con El Expresso.

EFECTO DEL NO

Rivera recalcó que la opción por el No a la Estadidad tendría el efecto de colocar sobre la cuerda floja beneficios como Seguro Social, la presencia protectora de la Guardia Costanera, Programas Medicare, de Vivienda y su Sección 8; programas Head Starts; las Becas Pell y préstamos estudiantiles además de asignaciones para obras públicas, los planes WIC, recursos para el Departamento de Educación, para la Familia, FEMA y la ciudadanía americana, entre otros.

Subrayó: “Mi ideal ha sido siempre y será la Estadidad. Lo digo de frente, sin medias tintas ni posturas ambiguas como lo hacen algunos aspirantes, quienes para ganar votos te dicen que, ahora, no están trabajando con el estatus que buscan cambiar la situación del país, pero ¿cómo la van a cambiar? Entonces, están haciendo el ‘papelucho’ de que vienen a hacer cosas grandes, pero no nos vienen a decir, ‘yo estoy por la Independencia o estoy por la Estadidad’. No hay sinceridad, lo que hay es una búsqueda de posiciones”, afirmó Rivera quien, durante 24 años en la administración municipal, estableció una oficina de propuestas federales “y siempre reconocí la importancia de las ayudas, y por menores que fuesen, nos permitieron el desarrollo de obras y servicios.”

LA FUERZA DEL SI

De hecho, la elección por Sí no se limita a la aspiración de trabajar por el cambio de estatus a uno no colonial, si no que serviría de herramienta de trabajo para los candidatos a la gobernación con Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González.

“Por qué tenemos que votar por el Sí,” se preguntó el líder estadista. “Porque le damos fuerza a los líderes para que entonces exijan: ‘Ya el pueblo votó. Ahora les toca a ustedes,” refiriéndose al Congreso y gobierno federal. “Y le damos la fuerza a ellos para que lo peleen frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ante el mundo, a fin de que Estados Unidos se comprometa en darle la Estadidad a Puerto Rico,” sostuvo.

Según Ramón Luis, tanto Pierluisi como Jenniffer tienen relaciones con los partidos Republicano y Demócrata, tanto con congresistas de ambos bandos como con los presidentes de turno y con otros funcionarios de alto nivel federal.

“Ambos son personas honestas, serias, dedicadas y tienen el interés genuino de que las cosas se hagan hoy, no mañana. Hacer que las cosas pasen, especialmente, para las personas con necesidad en Puerto Rico”, indicó el exalcalde, quien hizo alusión del refrán de Pedro Pierluisi, “el mañana es hoy”.