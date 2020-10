A trabajar por Toa Baja

Por Griselle Vázquez Sevilla

TOA BAJA — La educadora Deborah Soto Arroyo hace balance entre responsabilidad con sensibilidad para identificarse con la gente y, sobre todo, exhibe “compromiso y deseos de trabajar sin defraudarlos. Ese es mi norte,” asevera.

Es la candidata del Partido Popular Democrático (PPD) por el Distrito10 de Toa Baja, un escaño que ocupa actualmente Pedro Julio (Pellé) Santiago, quien fungió como vicealcalde bajo Aníbal Vega Borges.

“La gente de Toa Baja es gente humilde y necesita que volvamos a desarrollar áreas como nuestra cultura, economía, nuestras fiestas tradicionales, entre otras que han quedado en estancamiento”, aseguró Soto Arroyo, oriunda del barrio Candelaria Arenas, y residente del barrio Sabana Seca.

Es educadora de profesión. Su preparación consta de maestría en Educación Especial (EE) con una subespecialidad en autismo.

“Mi pasión son los niños de EE”, destacó quien cuenta con experiencia política como legisladora municipal (2008-2016). “Me apasiona lo que es el servicio. Así que, he observado todo lo que pasa en nuestro pueblo; no se legisla por las necesidades de nuestros niños, mujeres, de nuestros ancianos y personas más vulnerables. De la misma manera he servido a Toa Baja y al país desde la educación, igualmente, lo haré desde la Cámara de Representantes,” afirma.

“Nuestros niños necesitan servicios como terapias, en el caso de la población de educación especial. Además, servicios de Internet, el que las escuelas permanezcan abiertas luego del horario de estudio, trabajando rezagos. Sabemos que con todas las dificultades que enfrenta la educación para llevarse a cabo durante la pandemia, quedarán rezagos en el aprendizaje”, estableció Soto Arroyo.

Enfatizará la seguridad en las calles con el reclutamiento de más policías municipales con mejores salarios y más equipo tecnológico.

A TRABAJAR EN EQUIPO

Soto Arroyo hizo hincapié en que su prioridad será trabajar. Por eso, dice estar dispuesta a hacerlo sin importar colores ni ideales políticos.

“Necesitamos a alguien que sea nuestra voz en la Cámara de Representantes que pueda sentarse a trabajar de la mano con el alcalde que el pueblo escoja no importando el color del partido que sea. Creo que puedo mirar a los ojos al alcalde y sentarme y trabajar en pro de la comunidad y de nuestra gente,” agrega.