Departamento de Salud recomienda no celebrar Halloween como otros años

San Juan, 29 oct (EFE News).- Con el fin de evitar la propagación de la covid, la subsecretaria del Departamento de Salud y pediatra, Iris Cardona, recomendó a la ciudadanía modificar la celebración del día de Halloween con actividades seguras y divertidas, sin poner en riesgo la salud de ningún miembro de la familia debido a la pandemia de la covid.

"Ciertamente, este año no debe celebrarse el día de Halloween como otros años, pero eso no significa que no se pueden realizar actividades divertidas. Esta festividad es esperada y disfrutada por muchos, en especial los niños y los jóvenes, por lo que se recomienda usar la tecnología y la creatividad, con el fin de evitar el trick or treat, de casa en casa", señaló Cardona, en un comunicado.

A su vez, explicó que salir a pedir dulces no es seguro porque pone en riesgo a niños y adultos que se relacionan directamente con personas fuera de su núcleo familiar.

Dentro de las alternativas existentes para llevar a cabo la celebración, evitando riesgos, se recomienda el uso de la tecnología para planificar una fiesta de disfraces virtual, competiciones de decoración y cualquier otra actividad "que, además de divertida, promueva el compartir de manera segura, evitando el contacto con otras personas que no formen parte de su núcleo familiar".

La subsecretaria aseguró que, aún dentro del hogar, se puedan realizar cosas divertidas.

"Los más pequeños pueden ayudar a decorar la casa. Los padres pueden compartir con los niños haciendo dibujos o manualidades; además, se pueden unir en la cocina para hornear galletas o confeccionar alimentos decorados, alusivos a la festividad", explicó la subsecretaria.

Del mismo modo, hizo un llamamiento a los jóvenes y adultos que suelen coordinar fiestas de disfraces, a que este año las hagan de manera virtual, de forma tal que se evite la aglomeración y el contacto físico entre personas.

Otras alternativas que recomiendan organizaciones salubristas para celebrar Halloween incluyen organizar un cine virtual con películas de terror; existen plataformas digitales con las cuales es posible compartir películas con otras personas.

También se recomienda crear actividades como competiciones de maquillaje de Halloween, de manera que todos se conectan y cada uno va viendo el avance del otro, hasta compartir la obra final.

Finalmente, Cardona concluyó que lo importante "es mantenernos atentos en el cumplimiento de las medidas preventivas, al momento de la planificación y durante la celebración del evento. La prevención de la covid-19 es una responsabilidad que debemos cumplir diariamente, incluyendo durante festividades y días especiales".