Alcaldesa concede libre el lunes debido a la celebración de las elecciones

Organizaciones DD.HH: partidos no garantizan techo y comida no merecen votos

San Juan, 1 nov (EFE News).- Más de 50 organizaciones defensoras de derechos humanos en Puerto Rico recordaron esta domingo, a dos días de las elecciones generales, que si quienes piden los votos en estos comicios "no pueden gobernar para todas y todos, si no pueden gobernar para garantizar al menos techo, comida, seguridad, salud y educación, no se merecen los votos del pueblo".

El grupo, que ofreció su posición a través de un comunicado de prensa, está compuesto por organizaciones de servicio, de educación comunitaria, del sector humanista, del sector religioso y la academia.

También se unieron asociaciones profesionales.

Aunque tanto Matria como el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), suelen estar relacionados con asuntos de las mujeres y comunidades LGBTTIQ+, ambas organizaciones explicaron que sus reclamos de derechos humanos son extensivos a otras poblaciones que viven en desigualdad y que es desde esa mirada amplia y solidaria que se provocó el junte de organizaciones que se expresaron hoy.

"Los derechos humanos deberían ser el eje de las acciones del gobierno, pero también de grupos y organizaciones como las nuestras. Mientras más una estudia los países con mejor calidad de vida, índices de violencia reducidos, e incluso, mejores respuestas a desastres o situaciones como la del COVID 19, más una se percata de que el elemento común es un consenso social y un gobierno centrado en garantizar derechos humanos", dijo Amárilis Pagán de Proyecto Matria.

"Estamos profundamente preocupadas por el colapso de nuestros sistemas de salud, educación, seguridad e incluso el sistema electoral. Ese colapso tiene consecuencias reales en la vida de la gente. Nuestras comunidades más vulnerables- incluyendo la niñez y personas de edad avanzada- enfrentaron en los pasados meses hambre, incertidumbre, desempleo, violencia y sobre todo, la desesperanza", dijo, por su parte, Ángeles Acosta, portavoz de una de las organizaciones que se unieron al reclamo.

"Nuestro país tiene una crisis de derechos humanos que nos ha costado vidas y no hubo una agenda real de trabajo en la que esos derechos fueran el eje de las decisiones gubernamentales", expresó.

Por su lado, Osvaldo Burgos, portavoz de CABE, indicó que todas "las muertes y todo el sufrimiento de los pasados cuatro años, son el resultado de una profunda crisis humanitaria en nuestro país".

"Los huracanes Irma y María, los terremotos y la covid le quitaron la máscara a una crisis que fue y sigue siendo provocada por gobernantes y legisladores que intencionalmente dan prioridad a intereses personales o político partidistas y que han demostrado una crasa negligencia y falta de amor al país al tomar sus decisiones. Este próximo martes nuestros votos harán una de dos cosas: o nos convierten en cómplices de esa violencia o le hacen frente para cambiar la situación de quienes más sufren en nuestro país", expresó.

Por último, Burgos dijo que si se hiciera un retrato actualizado de los derechos humanos en Puerto Rico, "veríamos un país donde cada día hay más ejecuciones hipotecarias y desahucios mientras todavía tenemos toldos azules".

"Los fondos de recuperación por desastre (CDBG-DR) y los de Cares Act han sido negligentemente manejados por las agencias. En el área de salud, veríamos a la gente que no recibe servicios de prevención de condiciones de salud y que cuando les sobrevienen las crisis se enfrentan con un sistema que decide para beneficio de las aseguradoras y no de los pacientes", enumeró.

También un sistema educativo que "cerró sus escuelas y comedores sin tomarse la molestia de buscar opciones para que la niñez tenga educación y alimentos. Ese mismo sistema cerró casi el 50% de las escuelas en la pasada década. Y si hablamos de alimentos, tenemos de frente y al descubierto la negativa feroz del Gobierno a distribuir alimentos cuando la gente está pasando hambre en medio de una emergencia. En Puerto Rico el Gobierno ha fallado a la hora de garantizar derechos humanos", concluyó.

En cuanto a las oportunidades, se posicionaron e indicaron que hay dos partidos (Partido Independentista Puertorriqueño y Movimiento Victoria Ciudadana) con "expresiones claras en cuanto al respeto a los derechos humanos y una inclusión transversal de perspectiva de género y derechos humanos a través de toda la plataforma".

Por otro lado, hay tres partidos políticos que demuestran resistencia al reconocimiento de los derechos humanos refiriéndose a Proyecto Dignidad, al Partido Popular Democrático (PPD) y al Partido Nuevo Progresista, manifestó Pagán.