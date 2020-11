Piden prudencia a bañistas en Puerto Rico por fuertes corrientes y oleaje

San Juan, 9 nov (EFE News).- El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, exhortó a la ciudadanía a ejercer prudencia y precaución a la hora de visitar zonas de agua durante los próximos días, ante los sucesos acaecidos este fin de semana.

"Este fin de semana fue uno lamentablemente activo en el que se perdieron vidas y se realizaron varios rescates. No podemos permitir que la vida de policías, bomberos, paramédicos, rescatistas y otros ciudadanos se ponga en juego a causa de personas irresponsables que no miden las consecuencias de sus actos. En la tarde de ayer, dos turistas perdieron la vida en la zona del Condado y sus cuerpos fueron recuperados por un caballero que arriesgó su vida para colaborar con la situación. Debemos ser prudentes y sobre todo no retar la autoridad", recalcó Janer.

El Secretario explicó que la mayoría de estos incidentes ocurren en playas en las que existe señalización indicando que no son aptas para el disfrute de bañistas y fue enfático al indicar que los miembros del negociado de la Policía, así como policías municipales, tienen la facultad de intervenir con cualquier persona que atente contra su seguridad o la de otros.

Por su parte, el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, explicó que en medio del rescate del cuerpo de un hombre que lamentablemente falleció ahogado en Loíza, "la tripulación del helicóptero de FURA tuvo que realizar un aterrizaje forzoso tras la nave confrontar desperfectos mecánicos".

"Esto es otro ejemplo del riesgo a los que se enfrentan nuestros servidores públicos al atender situaciones de emergencia que, en muchos casos, pueden ser evitadas. Reiteramos que nuestro personal se mantendrá en patrullaje preventivo para atender posibles situaciones", agregó.

En tanto, el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa, explicó que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) ha emitido varias advertencias para las costas de Puerto Rico, lo que implica que existirán situaciones de peligro durante los próximos días y se desaconseja visitar playas.

"Actualmente, existe un riesgo alto de corrientes marinas a lo largo de la costa Norte de Puerto Rico. Además, se esperan olas de hasta 6 pies tanto en el océano atlántico como en el mar Caribe y vientos del este-sureste de hasta 20 nudos. Estas condiciones son propicias para provocar accidentes o situaciones que lamentar. De la misma manera, exhortamos a tener precaución en ríos ya que se esperan lluvias en distintos sectores. Muchas veces las personas se confían al ver el día soleado, pero olvidan que en sectores altos pueden desarrollarse aguaceros que causen golpes de agua en zonas río abajo. Debemos ser responsables y mitigar situaciones que puedan cobrar vidas", agregó.

Los funcionarios recordaron que las áreas policiacas al igual que las zonas operacionales del NMEAD permanecerán activas y vigilantes ante cualquier eventualidad.

Como de costumbre, se mantendrán en comunicación directa con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencia (OMME) y las policías municipales.