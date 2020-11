Renuncia legislador en Puerto Rico que fue detenido por presunta corrupción

San Juan, 10 nov (EFE News).- Nestor Alonso, legislador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) de Puerto Rico y detenido el pasado 5 de noviembre por presunta corrupción pública, renunció este martes a su cargo y se encuentra bajo libertad condicional tras pagar la fianza que le impuso un tribunal tras la acusación de un Gran Jurado federal.

El ahora exlegislador presentó una fianza de mil dólares y otros 9.000 fueron asegurados a través de su firma, por lo que no tuvo que pagarlos en efectivo.

Alonso en las elecciones generales del pasado martes obtuvo 59.170 votos, con lo que se había asegurado un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes.

El exlegislador deberá ahora ser monitoreado, no podrá violar la ley y comunicar un cambio en su residencia si lo llevara a cabo.

Alonso Vega también presentó hoy su renuncia en la Cámara de Representantes, luego de que se lo pidiera el líder de ese cuerpo legislativo y el presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi.

"En las elecciones generales de 2016, este servidor obtuvo el mandato del pueblo para servir en la Cámara de Representantes, siendo el quinto candidato que más votos obtuvo para dicho cargo", indica en su carta de renuncia.

"Sin embargo, ante los hechos que se han discutido públicamente, en los que hay una investigación federal en mi contra, he tomado esta difícil decisión por el bienestar del cuerpo legislativo al que me he honrado en pertenecer", añade.

Hasta su detención era el presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

El arresto de Alonso sigue a los de otros legisladores y figuras de la política puertorriqueña durante los últimos meses, debido a presuntos casos de corrupción que sitúan a este problema como uno de los principales retos a los que se enfrentará el futuro gobernador.

Cuando fue detenido se declaró no culpable.