Gobernadora: decisión justicia por almacenes demuestra era "infundado"

San Juan, 10 nov (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo este martes que la notificación oficial del Departamento de Justicia de no recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente contra ella demuestra que toda las investigaciones "eran infundadas".

La investigación contra Vázquez era en relación a la distribución de suministros después de los terremotos de principios de 2020 en el sur.

"Como siempre he dicho y reiterado, las investigaciones que han tratado de llevar en mi contra son infundadas. Siempre le he demostrado a mi pueblo que he sido una persona respetuosa de la ley y del orden", concluyó en un comunicado la gobernadora.

Sin embargo, el Departamento de Justicia si recomendó la designación de un FEI para Carlos Acevedo, excomisionado de NMEAD, y otros funcionarios de la agencia que son: Evelyn Cumba, Joel Figueroa y Luis O. Cruz.

Relacionado a esta investigación preliminar no se recomendó la designación de un FEI contra exsecretario de Estado Elmer Román, ni el Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales Héctor López.