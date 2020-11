Victoria Ciudadana demanda CEE por acceso a información sobre voto adelantado

San Juan, 12 nov (EFE News).- Olvin Valentín, comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, presentó este jueves un recurso judicial en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan solicitando que se le ordene a la Comisión Estatal de Elecciones producir una serie de información sobre el voto adelantado.

Según el recurso de Mandamus, el Comisionado Electoral de Victoria Ciudadana ha solicitado al presidente de la CEE, Francisco Rosado, un listado de las solicitudes aprobadas de voto adelantado, un informe de las papeletas enviadas y recibidas de voto adelantado por correo, un listado de las personas que votaron de forma adelantada en todas sus modalidades, entre otra documentación necesaria para poder dar paso al comienzo del escrutinio general.

A pesar de las solicitudes previas, la CEE no ha provisto la información solicitada, indicó.

Valentín explicó que el Código Electoral aprobado por el PNP "amplió peligrosamente" las categorías para solicitar el voto adelantado, abriendo la puerta a "serios cuestionamientos" sobre la pureza de los procesos electorales.

Al día de hoy, más de una semana después de la elección general y a la espera del comienzo del escrutinio general, la CEE "no ha podido proveer un listado de solicitudes aprobadas de voto adelantado, ni informes sobre cómo, cuándo y dónde se ejerció dicho derecho".

"La negativa de la CEE a proveer la información nos hace pensar que la misma no existe, por lo que estarían en entredicho todos los sistemas de controles internos para garantizar los derechos de los electores", remarcó en conferencia de prensa.

Recordó que en días recientes, el propio presidente de la CEE "ha reconocido públicamente la veracidad de los planteamientos que Victoria Ciudadana lleva realizando durante la pasada semana. En particular que no se han contabilizado el 100% de los votos, ni escrutado el 100% de los colegios y que las actas que se han preparado de voto adelantado no cuadran y muestran irregularidades en todo el proceso de solicitud y voto".

Además, que "no se ha certificado a ningún candidato, ni siquiera de forma preliminar".

Ante ello el Comisionado Electoral argumentó que la CEE "tiene la responsabilidad de brindar toda la información pública a los partidos y movimientos con representación en dicho organismo en igualdad de condiciones".

"Ante el reconocimiento por el propio Presidente de las irregularidades y la necesidad de investigar, lo que procede es permitirle acceso a los comisionados a la información pública que se nos ha negado hasta el momento y permitirles realizar investigaciones independientes, incluyendo entrevistar funcionarios de la CEE y de JAVAA, al igual que examinar toda la documentación sobre el proceso de solicitud y procesamiento de votos adelantados", manifestó.

Por último, apuntó que Victoria Ciudadana "está comprometida con garantizarle al Pueblo de Puerto Rico que todo voto legalmente emitido se cuente según la intención del elector y que el resultado final de las elecciones reflejen la voluntad de cambio de la mayoría del pueblo. Con nuestra participación en la CEE, no vamos a permitir que se le siga negando al Pueblo la transparencia y rendición de cuentas que tanto necesita, bajo el pretexto de que así siempre se han hecho las cosas en este lugar. Nosotros venimos a cambiar la política y lo vamos a hacer en todos los espacios en que tengamos representación, incluyendo en la propia CEE".