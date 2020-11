Denise Quiñones dice que feminicidios se contienen con educación y salud

San Juan, 24 nov (EFE News).- La ex Miss Universo 2004, la puertorriqueña Denise Quiñones, aseguró este martes que para contener la violencia machista se debe "atacar" desde diferentes aspectos, entre ellos la educación y la salud mental.

"Yo creo que es un problema bien complejo que creo que ahora mismo está en un 'peak' (pico). Pero es un problema que hemos tenido a través de las décadas", aseveró Quiñones en una videoconferencia con periodistas para presentar su nueva fragancia, "Caribe".

"No es un problema nuevo. Para atacarlo efectivamente, tiene que venir de muchísimos lados: de la educación, la protección social, la salud y la salud mental. Son muchos lados que conllevan a un desenlace hacia la violencia a la mujer", agregó.

Según el Observatorio de Equidad de Género, al momento, este año, en Puerto Rico se han reportado 16 feminicidios íntimos.

Estos son muertes violentas de mujeres y niñas por violencia de pareja o expareja íntima.

Además de esos 16 feminicidios íntimos, se han reportado 3 muertes violentas de mujeres y niñas a manos de familiares, y 6 transfeminicidios, que son asesinatos de mujeres, niñas o personas trans o por motivo de identidad de género y/o sexualidad diversa.

El Observatorio de Equidad de Género también detalla que hay 21 casos de feminicidios bajo investigación de las autoridades, mientras que este año también se han reportado 7 feminicidios indirectos, que son asesinatos de mujeres de manera indirecta como consecuencia de otro acto, como venganza, violencia por tráfico de drogas, peleas, robos y otros.

"Estamos en una etapa en que tenemos que cuidarnos mucho y pendientes a nuestros alrededores y estar alertas. Si estás sola, estar alerta a tu alrededor, no estar pendiente al celular ni texteando. Son momentos bien volátiles y difíciles en el que tenemos que cuidarnos entre nosotras mismas", mencionó Quiñones.

"La educación también es esencial. También, buscar de Dios. Eso también es algo que es esencial y a veces lo dejamos a un lado, al igual que el valor de la vida a los hombres, a las mujeres y los niños. Hay que mantener la mirada en Dios, la vida y el prójimo", puntualizó.

Quiñones, de igual modo, admitió que el encierro y el ver tantas noticias negativas sobre la covid-19 a nivel mundial le provocaron tristeza, pues no pudo concretar algunos planes que tenía para este año.

"En un punto dejé de ver las noticias, porque todo era tan fuerte. Ver el dolor ajeno ahí tan presente y saber que no solo afectaba a Puerto Rico, es una realidad mundial", contó.

"Al principio me afectó y me dio tristeza. Pero con los meses fui buscando cosas que me dieran gozo porque estaba tristona. Empecé a tomar clases de baile privadas que me llenara el alma y el cantar. Busqué otras cosas creativas que me den gozo y placer", relató.

Igualmente, Quiñones describió este momento crítico como "un proceso de mucho aprendizaje, de mucha paciencia, de mucha flexibilidad".

"Son momentos a ser flexible, a adaptarnos a lo que nos ha afectado, en cómo cuidarnos mejor y cuidar el ambiente. Estamos sintiendo el efecto a carne propia de este tren de no cuidarnos y de no cuidar nuestro ambiente. Ha sido una lección como sociedad humana", reflexionó.

Además de los talleres de baile, Quiñones también ha despojado esos momentos de nostalgia cantando, según ha publicado en videos en sus redes sociales.

"Nacen tantas ideas, y la música siempre ha sido algo que me ha llenado y siempre ha estado presente", afirmó la también actriz y quien recordó que previo a la pandemia llevó a cabo una serie de presentaciones musicales en el Hotel San Juan.