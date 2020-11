No se designará FEI a secretario de Hacienda por participar en acto político

San Juan, 24 nov (EFE News).- El Panel sobre el FEI (PFEI) acogió la recomendación del Departamento de Justicia (DJPR) de no designar un FEI en un caso relacionado con Francisco Pares Alicea, Secretario del Departamento de Hacienda por su participación en un acto político.

El Departamento de Justicia refirió al PFEI el informe de una investigación preliminar realizada, luego de recibir una querella de Orlando José Aponte Rosario, en la que imputó al titular de Hacienda participar en una actividad política.

Tal intervención, según expuso el querellante, se Llevó a cabo a través de un programa de radio pagado con fondos de campaña política para la reelección del representante Urayoán Hernandez.

La Investigación Preliminar del DJPR indica que Aponte Rosario fundamentó su alegación en la Ley 178-2001, que establece que ciertos funcionarios del gobierno no participen en actividades político-partidistas, entre otros, el Secretario de Hacienda.

En el informe de referencia, se concluye que, si bien es cierto, que el programa radial "Urayoán 2020" era "uno de naturaleza politico-partidista, no es menos cierto, que las expresiones realizadas por el Secretario de Hacienda en esa entrevista, estuvieron dirigidas únicamente a informar al pueblo en torno a los incentivos económicos aprobados para atender la situación de emergencia con motivo de la covid-19. Y que dicha implementación era de la injerencia absoluta del Departamento de Hacienda".

Agrega el Informe Preliminar que se consideran "justificadas y razonables" las acciones del Secretario de Hacienda, sobre todo en el momento de emergencia que vivía Puerto Rico en abril de 2020 debido a la covid-19.

Por ello, se descartó que al Secretario pudiera vincularse con las prohibiciones de la citada Ley 178.

La Resolución del Panel expresa que la Secretaria de Justicia Interina del Departamento de Justicia, Inés del C. Carrau, considera que el Secretario de Hacienda no incurrió en conducta criminal bajo nuestro ordenamiento jurídico y ante ello no recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente.

"Evaluada en su totalidad la información recopilada y la amplia investigación realizada por el Departamento de Justicia, acogemos la recomendación de la Secretaria Carrau Martinez y ordenamos el archivo definitivo de este asunto, sin trámite ulterior", concluyó el panel en su resolución.