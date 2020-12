La gobernadora de Puerto Rico anunciará nuevas medidas contra la covid-19

Contenido relacionado

Puerto Rico no descarta medidas más duras ante repunte de la covid-19

San Juan, 1 dic (EFE News).- El Gobierno de Puerto Rico no descarta tomar medidas más restrictivas ante el aumento de casos positivos y fallecimientos por la covid-19, a la vez que pide un mayor compromiso de todos los sectores para evitar un nuevo confinamiento y cierre económico por la pandemia.

La gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, tiene previsto reunirse este martes con los alcaldes de los municipios con mayor cantidad de casos positivos de covid-19, aunque no se ha especificado cuáles son.

A día de hoy San Juan, con 8.541 positivos (el lunes 8.479), es la localidad con mayor número de casos en toda la isla, que tiene una población de 3,2 millones.

Tal y como advirtió anoche la gobernadora, aunque no desea establecer un confinamiento y un cierre total, la posibilidad de que ello ocurra está ahí "si los puertorriqueños continúan haciendo caso omiso a la orden ejecutiva."

"Puede haber unas medidas más restrictivas que no queremos llegar a eso. En eso no estamos vislumbrando esa posibilidad, pero no la podemos descartar porque es un esfuerzo de todos los puertorriqueños. Si hay ese esfuerzo, no veremos el 'lock down' (confinamiento). Si no hay un esfuerzo y no hay esa respuesta, también estará dentro de esas consideraciones", dijo en conferencia de prensa.

En 10 días la mandataria deberá establecer una nueva orden ejecutiva -la anterior es del 16 de noviembre- con medidas para ayudar a frenar la propagación de la covid-19; entre ellas se prevé que podrían ser las adoptadas a nivel municipal, algo que tratará este martes con los alcaldes que acudirán a La Fortaleza, sede del Ejecutivo, a los que ha pedido que asuman una "responsabilidad mayor y un rol más activo".

"No vamos a esperar hasta el 11 de diciembre. Por eso estamos haciendo esta reunión, para poder tener todos los elementos de juicio y hacerlo con datos", dijo.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, por su parte, ha señalado que aunque la mayoría de los comercios cumplen con las medidas, hay casos en que no es así.

"En medio de esta situación más que nunca pedimos al sector comercial que no baje la guardia, que implemente los protocolos de seguridad", manifestó.

Ayer mismo el Departamento de Salud hizo varias intervenciones en bares en el Viejo San Juan y en el Hotel San Juan. En uno de ellos servían bebidas en el sótano del local en una barra oculta tras una máquina expendedora.

Hasta este martes en la isla hay 51.647 casos positivos confirmados, 41.279 sospechosos y 1.673 probables. El total de muertes a consecuencia de la covid-19 es de 1.122.

Actualmente hay a causa de la covid-19 un total de 638 (lunes, 622) personas hospitalizadas en Puerto Rico, 100 (99) en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), un menor en la UCI, y 85 (84) personas que requieren respiradores.

En la isla se han llevado a cabo 1.038 arrestos por violaciones a la orden ejecutiva y 3.946 denuncias.

El comisionado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera, ha indicado hoy que actualmente hay 834 agentes aislados preventivamente por la enfermedad.

Puerto Rico espera poder comenzar la primera fase de su plan de vacunación contra la covid-19, y por tanto recibir las primeras dosis, a mediados de diciembre, según reveló ayer en una entrevista el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, José Reyes, quien barajó las fechas 12 y 13 de este mes.

"Estamos bien cerca de la vacunación. La expectativa es que ya empecemos a recibir las vacunas este próximo 12 o 13 de diciembre y comenzar lo que es la primera fase de la vacunación, que estaremos envueltos lo que es el restante de diciembre; posiblemente enero", afirmó Reyes en entrevista con la emisora Radio Isla 1320.

Los comercios confían en que no se llegue a la situación de decretar un cierre ya que consideran que sería una estocada mortal en una de las temporadas más álgidas en lo que a compras se refiere del año, la Navidad.