Representante asegura que el PNP retendrá el control de la Cámara baja

San Juan, 2 dic (EFE News).- El representante penepé José Aponte Hernández aseguró este miércoles que el Partido Nuevo Progresista (PNP) retendrá el control de la Cámara baja cuando se concluya el proceso del escrutinio general de las elecciones generales del pasado 3 de noviembre.

La afirmación de parte de Aponte Hernández surgen después de que el portavoz de la Cámara baja por el Partido Popular Democrático (PPD), Rafael Hernández, le enviase una carta al presidente de dicho cuerpo, Carlos Méndez, a que inicie el proceso de transición para el cambio de turno cameral a iniciar oficialmente el 2 de enero.

"Cuando se certifique oficialmente suficientes candidatos electos para establecer una mayoría de escaños empezará el proceso de transición en la Cámara de Representantes", indicó Aponte Hernández, expresidente cameral (2013-2017), en un comunicado de prensa.

"Durante días he escuchado al representante Hernández empujando una transición cuando sabe perfectamente que no retendrá su mayoría actual. Sencillamente no tendrá los 26 votos de su delegación para ser presidente porque el PPD no tendrá esos escaños", aseguró el legislador estadista.

Ante ello, Aponte Hernández cuestionó: "Si no tiene esos escaños, ¿cómo se va a iniciar una transición con una persona que no estará en control del cuerpo? No se puede hacer hasta que se establezca por parte de la Comisión Estatal de Elecciones qué colectividad tiene la mayor parte de los escaños".

"Aún si nos dejamos llevar por los resultados de la noche del evento, que no incluye el voto adelantado, donde el PNP tiene una holgada ventaja de casi 4 a 1, dos distritos representativos, el 18 y el 31 estaban para recuento y con márgenes bien estrechos y los mismos pueden cambiar de manos como ha sucedido en múltiples ocasiones en el pasado", dijo.

De acuerdo con Aponte Hernández, el representante popular cuenta con esos dos votos que no se sabe si terminarán así.

Uno que pierda, y perderá los dos, es suficiente para que no tenga la mayoría.

"Entonces, ¿cómo vamos a hacer la transición, que el presidente ha dicho que estamos listos ya, si no se sabe con quién se va a hacer? Este descontrolado intento de forzar la transición no es otra cosa que una demostración de temor y aceptación de que no tendrá la mayoría al final del proceso de escrutinio", añadió.