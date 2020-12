Comisionado electoral PPD dice su partido no tiene la culpa de atraso conteo

San Juan, 3 dic (EFE News).- El comisionado electoral del Partido Popular Demócratico (PPD), Gerardo Cruz, dijo este jueves que las expresiones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, en las cuales culpa al Partido Popular Democrático (PPD) y al Partido Movimiento Victoria Ciudadana (PMVC) por el atraso en el conteo de votos de JAVAA, son "incorrectas".

El comisionado Cruz resaltó que esas expresiones "son las que espero del comisionado del PNP y no del representante del interés público en ese organismo".

"El presidente se olvida que el país entero vio cuando bajo su dirección, a través de Vilma Rosado, la pérdida de maletines y desaparición de listas estaba a la orden del día en JAVAA. Que el PNP quiera que eso no se conozca porque se destapan las irregularidades cometidas cuando campeaban por su respeto en JAVAA lo puedo entender. Pero que el presidente de la CEE, luego de acordar una cosa, ahora quiera barrer el polvo bajo la alfombra del PNP no es aceptable", sentenció Cruz.

"En horas tempranas de la tarde, el presidente de la CEE criticó a los comisionados del cuarto partido (PMVC) y el segundo partido (PPD) porque quieren que se termine de contabilizar todos los votantes, antes de que se divulguen resultados finales de JAVAA. En realidad se trata de una controversia presentada por el PMVC en que reclamó que se cumpliera con un acuerdo adoptado por unanimidad por todos los partidos políticos", dijo.

"El PPD está del lado de la mayoría del pueblo. El propio presidente dijo en más de una ocasión, en reuniones grabadas, que no se tenían actas de algunos colegios de votación de JAVAA y anoche me entregaron copia de varios de esos colegios. Ahora no se trata solo de maletines desaparecidos, hablamos de actas que él decía que no existían y ahora aparecen, justo cuando renuncia su Director de escrutinio".

Según Cruz, el presidente tiene que escoger del lado de quién va a estar y le recordó que para seguir como representante del interés público "no puede arrinconarse del lado de los que crearon este caos con la aprobación de un Código Electoral a última hora".