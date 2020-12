El dúo puertorriqueño Zion & Lennox lanza "No Me Llama" con Myke Towers

San Juan, 4 dic (EFE News).- El dúo puertorriqueño de música urbana Zion & Lennox lanzó este viernes al mercado su último sencillo, "No Me Llama", junto a su compatriota Myke Towers.

En un comunicado, la discográfica del dúo señala que "No Me Llama" continúa demostrando la versatilidad que uno de los pioneros de la música urbana establecidos en el género a lo largo de una carrera de cerca de 20 años.

"No Me Llama", que llega tras los temas "Te Mueves", junto a Natti Natasha, y "Gota Gota", junto a El Alfa, es una oda a un interés amoroso pasado que ahora se encuentra ardiendo en celos al enterarse que su antigua pareja ha encontrado un nuevo amor.

El video que acompaña al tema, dirigido por Marlon P, captura la historia de la letra de la canción con escenas cinematográficas en las que los fanáticos pueden ver cómo se desarrolla cuidadosamente una historia de celos en la que se ve a Zion en medio de una situación de ser encontrado con su nuevo interés amoroso por su antigua pareja y el drama de los reclamos como dice la letra.

Mediante el uso de colores enriquecidos y escenarios íntimos, el video de "No Me Llama" incluye escenas que demuestran la obsesión de una ex pareja al llegar al punto de chocar su automóvil en la casa de su antiguo amor y destruir sus pertenencias por causa de celos.

Zion & Lennox, que están acompañados en este tema por Myke Towers, celebran 20 años de música que ha consolidado su estatus en la industria de la música latina.

El dúo tuvo que posponer su histórica gira "ICONIC Tour Twenty 20", que estaba destinada a honrar la longevidad de su trascendental carrera de 20 años dentro de la música latina, debido a la pandemia de la covid-19.

Actualmente, se encuentran poniendo los últimos toques a su álbum "El Sistema", que se espera para principios de 2021.