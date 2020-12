Puerto Rico ve "luz al final del túnel" con la esperada llegada de vacuna

San Juan, 4 dic (EFE News).- Las cifras de personas hospitalizadas y conectadas a respirador por la covid-19 siguen subiendo en Puerto Rico, mientras se espera este mes la llegada de las primeras dosis de las vacunas en caso de aprobación por parte de Estados Unidos, lo que científicos en la isla aseguran supone la "luz al final del túnel".

El Departamento de Salud de Puerto Rico reportó este viernes que actualmente hay 651 (el jueves había 628) personas hospitalizadas a causa de la covid-19 en Puerto Rico, 91 (97) en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), un menor en UCI, y 108 (106) personas que requieren respiradores.

De otra parte, el total de los resultados de casos positivos confirmados de covid-19 es de 52.784, los sospechosos son 41.785 y los probables 1.813. Las muertes confirmadas están en 1.173.

En una isla con una población de 3,2 millones y un sistema hospitalario limitado son cifras preocupantes a tener en cuenta

La gobernadora Wanda Vázquez ya ha advertido que de continuar así los números, se podría llegar a dictar un confinamiento. Ayer impuso a partir del lunes 7 y durante un mes un adelanto del toque de queda a las nueve de a noche en vez de las diez, la Ley Seca los fines de semana y un cierre económico los domingos.

A diario las tiendas deberán adelantar el cierre a las ocho y media de la noche.

Pero en medio del regreso a medidas más restrictivas ya vividas hace varios meses, la esperanza se ha hecho un hueco en la isla.

El ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, ha asegurado que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ya ha informado al Gobierno de Puerto Rico que recibirían casi 400.000 dosis de vacunas contra la covid-19 de parte de las farmacéuticas Pfizer y Moderna en las primeras tres semanas de distribución.

"Vamos a tener una distribución semanal por parte de los CDC de Atlanta y los números son aproximadamente 243.000 de la vacuna Pfizer en lo que resta de diciembre, a través de entregas semanales; y por parte de Moderna de ser aprobado también unas 143.000", dijo Reyes.

Dicho cuerpo será el encargado de preservar las vacunas y de ayudar en la administración. Se establecerán 11 centros de vacunación en todo el territorio, siendo los hospitales los que cumplan esa función para el personal médico.

Pero la esperanza también ha llegado por boca de Daniel Colón-Ramos, codirector del grupo de trabajo científico contra la covid-19 del gobierno entrante en enero del futuro gobernador, Pedro Pierluisi. El científico y catedrático de la Universidad de Yale y la Universidad de Puerto Rico ha asegurado alto y claro que se ve la "luz al final del túnel" .

A través de sus redes sociales ha explicado que la vacunación de la población puertorriqueña va a ser "uno de los retos y logros salubristas más grandes de nuestra historia" y que habrá que vacunar al 75 % de la población "lo más rápido posible para tener inmunidad de rebaño, vencer al virus y volver a la normalidad".

Aseguró que ya la comunidad sanitaria y científica "está dándole con todo a las vacunas, pero vamos a necesitar ayuda del pueblo".

"Habrá desinformación y pseudociencia. Habrán quienes legítimamente están asustados. Va ser un esfuerzo logístico y de educación, pero tenemos que hacerlo juntos", abundó.

En cuanto a aquellos que temen vacunarse dijo que tienen "nuestro compromiso, como científicos y salubristas, que estaremos leyendo, estudiando y modelando todos los riesgos, y vacuna que se decida distribuir, va a ser segura dentro de los límites de la ciencia y conocimientos humanos".

"Pido a las personas que teman vacunarse que por favor consideren mirar los datos, o al menos escuchar las voces expertas. No se dejen persuadir por la pseudociencia y el miedo. No es experto cualquiera que tiene una opinión. Hay que tener sabiduría de a quién se escucha", agregó.

Por último, indicó que igual que uno no se dejaría operar por el primero "que aparezca en tu casa con un cuchillo y una bata blanca, yo no consumiría opiniones por el internet del primero que las ofrezca, tenga una bata blanca puesta o no".

"Viene la luz al final de túnel, pero para salir hay que vacunar a más del 75 % de población", concluyó.