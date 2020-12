Gobernador electo advierte que en su gobierno se vendrá a servir no a ganar

San Juan, 7 dic (EFE News).- El gobernador electo de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, continuó este lunes con nuevas nominaciones de los secretarios que formarán parte de su nuevo ejecutivo a partir de enero en el que dijo que el que trabaje en el mismo "vendrá a servir y no a ganar dinero".

Las nominaciones del día de hoy, aseveró, "son importantes para establecer las prioridades de nuestro gobierno, para asegurar una infraestructura sostenible y para garantizar que aprovechemos todos los fondos federales que han sido asignados a Puerto Rico para la reconstrucción de nuestro entorno".

"Continúo haciendo estas designaciones luego de un proceso concienzudo y de mucho juicio para asegurar que tengo personas preparadas y motivadas a darle un gobierno de excelencia a nuestro pueblo", agregó.

Pierluisi dijo también que no va a haber en su gobierno funcionarios al frente de las agencias y corporaciones, con contratos con compensaciones que se apartan de lo que la ley dispone.

"El que viene a servir viene a servir. Al gobierno se viene a servir no a ganar dinero. Otra cosa es que no favorezco que haya una persona con tres cargos. El que mucho abarca poco aprieta. En mi administración no va a haber alguien con múltiples cargo. ¿Qué van a ganar? Lo que pone en la ley pero nada de excesos", indicó.

A su vez, dijo que se sentía "afortunado de que mi administración va a contar con tantos profesionales capacitados y motivados a servirle a nuestro pueblo".

Así, designó a Juan Carlos Blanco como director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

El presupuesto del gobierno, dijo Blanco, "será un reflejo de las prioridades del pueblo de Puerto Rico y la política pública del gobernador".

A su vez, consideró que invertirá los recursos del gobierno "estrategicamente para transformar procesos, para integrar la tecnología y para obtener resultados".

La Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene "que dejar de ser la excusa de por qué las cosas no pasan y convertirse en la razón por la que las cosas suceden. Esa es mi mete", concluyó.

A su vez, dijo que regresaba a la vida pública desde cuando estuvo en el gobierno de Luis Fortuño, porque hay "mucho que hacer" y "hay mucho trabajo".

"Me han dado la oportunidad de servir y ayudar", dijo.

Por su parte, Manuel Laboy fue designado como director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

Laboy, tras el nombramiento, dijo que impulsará la agenda y las prioridades del nuevo gobernador de Puerto Rico para la reconstrucción de la isla.

"La transparencia en el uso de fondos federales y la credibilidad de Puerto Rico ante el gobierno federal guiará mi ejecución, para así lograr la meta de brindar un gobierno de obras, que impacte directamente a nuestra gente. Como lo he hecho hasta ahora, siempre me guiará el más alto sentido de integridad, honestidad, compromiso, pasión, urgencia y responsabilidad para transformar nuestra isla para que sea un lugar próspero para todos los puertorriqueños", dijo.

En este sentido, dijo que los fondos "únicos" e "históricos" que ha recibido Puerto Rico "se tienen que mover a donde tiene que llegar y de forma responsable y con sentido de urgencia".

Además, y por primera vez en la historia del Departamento de Transporte y Obras Públicas, Pierluisi designó a una mujer al frente de dicha agencia, en este caso Eileen Vélez.

Vélez recordó que hace seis años junto a su esposo decidió regresar a Puerto Rico "en contra de la corriente" general "para contribuir a través de nuestra profesión, y aunque no ha sido fácil, aquí estamos trabajando día a día por un mejor futuro para nuestra isla. Queremos representar esperanza para los jóvenes que se han tenido que ir de la isla y que sueñan con regresar a un Puerto Rico seguro y próspero".

El departamento, dijo, es mucho más que las carreteras, donde aún hay mucho que hacer, pero, agregó, lo que hay que hacer es "maximizar" los fondos federales que tiene la isla y que se van a recibir, así como organizar un plan de trabajo y mantenimiento para que las infraestructuras duren.

A su vez, dijo ser "consciente" de los retos en la isla en lo que a infraestructuras se refiere.

Sobre la iluminación de las vías públicas en la isla, Aguilar reconoció que "si es una situación" y que la "mayoría corresponde a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pero a la autoridad le corresponde y tiene la jurisdicción de las de los expresos".

"Ya, en estos momentos, tras recibir los fondos, está en proceso de subasta la iluminación de algunos expresos, mientras que en otros están en proceso de construcción la iluminación", anunció.

"Conforme llegan los fondos vamos haciendo los proyectos", dijo.

Pierluisi también declaró que ha pedido a Rosana Aguilar permanecer como directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT).

Aguilar hizo un recuento de lo logrado hasta el momento y remarcó que "estamos encaminados para hacer mucho más. Por eso he aceptado este reto nuevamente. Impulsaremos el programa abarcador de rehabilitación y reconstrucción de carreteras conforme a la visión de nuestro gobernador. Nuestra proyección es duplicar en el próximo cuatrienio la inversión lograda en este cuatrienio está por culminar".

Sobre las Alianzas Público-Privadas (APP), Pierluisi reveló que las seguirá impulsando ya que "han dado resultado" como en la PR 22 y la PR 25, así como en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín y en el puente Teodoro Moscoco", y subrayó que seguirá usando las APP con "mucho juicio".

"Estaré pendiente de la transparencia en los procesos de las APP", subrayó.

Por último, Pierluisi manifestó que dará continuidad en Puertos y Aeropuertos a Joel Pizá, quien seguirá al frente de dicha autoridad como director ejecutivo.

"Podremos inaugurar nueva pista de Aguadilla y un dique seco en el muelle 15, así como seguir mejorando el asfalto de las pistas de los aeropuertos, que no se mejoran desde los 80, ", anunció Pizá sobre algunos de planes de futuro.

"Tengo una gran pasión por la infraestructura crítica y portuaria de nuestra isla, para continuar dándole a la Autoridad de Puertos la continuidad, estabilidad y el sitial de importancia que por tantos años ha carecido. Nos toca ahora a nosotros dar un colosal salto cualitativo con la infraestructura de Puerto Rico para no seguir quedando rezagados en la economía del siglo XXI, la cual es extremadamente interconectada y con alta presencia tecnológica", concluyó Pizá.