Transexual latina quiere cambiar la vida del empobrecido distrito de El Bronx

Nueva York, 8 dic (EFE News).- Elisa Crespo, de origen puertorriqueño, habla con pasión del trabajo que realizará si es elegida en marzo al Concejo de Nueva York por un distrito de mayoría latina y alto nivel de desempleo, que la convertiría en la primera transexual electa en esta ciudad.

"Quiero ayudar a la gente, creo en el servicio público, tengo pasión por el servicio público, y creo que necesitamos una nueva generación de líderes progresistas para hacer cambios reales", afirma la joven de 30 años que trabaja en la presidencia de El Bronx como contacto a cargo de educación, quien aspira a representar el distrito 15, en el que viven unas 165.000 personas con un ingreso promedio de 23.000 dólares al año.

Llegar hasta el lugar que ocupa no ha sido fácil para esta joven que a los 15 años comenzó su cambio a trans y que vivió momentos difíciles que la llevaron a ser trabajadora sexual, un pasado al que hace frente al sentirse orgullosa de haberlo dejado atrás.

"Tal vez haya gente que no le guste eso (que fuera trabajadora sexual) pero no saben las luchas que he tenido en mi vida, no saben por qué trabajé en eso", dijo, y recordó la discriminación que han enfrentado los trans.

"Para aquellos que quizás no me apoyen debido a mi pasado, quiero que entiendan que la vida es difícil para las personas trans. Hay barreras para el empleo para nosotros. Hasta el año pasado, era legal que los empleadores de Nueva York discriminaran a las personas en función de su identidad de género", indicó.

Crespo espera que la gente "pueda ver que dejé esa vida atrás y ahora quiero tomar mis luchas y pasión y usarlas para luchar por mi comunidad, para ayudarlos a salir de la pobreza" que ella también ha vivido.

Recordó que creció en un proyecto de vivienda para personas de escasos recursos, fue a escuela pública y usa el Metro como transporte al reiterar que conoce los problemas que enfrentan los residentes del distrito 15 y de El Bronx, el condado de mayoría hispana y más pobre de la ciudad.

Asegura que su reto es hacer llegar su mensaje a los votantes en un distrito con un nivel bajo de participación electoral, y que salgan a votar para apoyar su propuesta para una comunidad con 25 % de desempleo.

Con todo, se muestra optimista de que podrá hacerlo "porque representamos algo diferente, representamos cambios en El Bronx, a una nueva generación de líderes progresistas, gente que nunca antes ha estado representada en el Gobierno, que nunca ha tenido la oportunidad de aspirar a un cargo en el Gobierno".

Asegura que ser una mujer trans de color y haber sido una trabajadora sexual no será obstáculo para ser elegida, aunque ya ha estado en controversia.

"Soy una mujer luchadora. Esta campaña no se tratan de mí, de yo ser trans, porque eso no es lo más importante sino los problemas en El Bronx y en este distrito", dice Crespo, que cuenta con el respaldo de la comunidad LGBTQ y políticos a través de la ciudad que salieron en su defensa luego de un artículo en un medio local que consideraron ofensivo para esa comunidad.

Crespo busca ocupar el escaño que dejará vacante el demócrata Ritchie Torres -quien fue elegido al Congreso federal en los comicios de noviembre- en las elecciones especiales para ese propósito convocadas para marzo por el alcalde Bill de Blasio.

Torres, al que busca sustituir, así como los concejales Carlos Menchaca y Daniel Dromm, abiertamente gay, salieron en su apoyo.

"Las personas trans son luchadoras y mis luchas se reflejan en las luchas de la gente de mi distrito. Soy más que solo trans. Soy una latina, una mujer de clase trabajadora que se abrió camino con mi propia determinación y convicción. Esta elección no se trata de mí", dice Crespo, que a los 21 años decidió cambiar el rumbo de su vida.

Explica que su propuesta principal para el distrito 15 está basada en crear trabajos que no requieran formación superior en el sector público por los beneficios que se pueden adquirir, como el retiro. "La gente necesita trabajo y podemos hacerlo", afirma con optimismo.

La candidata apoya la propuesta presentada en la Legislatura estatal, que se ha debatido por mucho tiempo, de establecer impuestos para los más ricos con el fin de invertir en las comunidades en desventaja, pero que no cuenta con el respaldo del gobernador Andrew Cuomo.

"Con más dinero podremos hacer más cosas", como invertir más en educación y viviendas permanentes accesibles para sus residentes", afirma.

Aunque es miembro del capítulo de los demócratas socialistas de El Bronx, no se define como socialista pero apoya algunas de sus propuestas como la de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez para combatir el cambio climático.

Crespo dice que aporta a esta contienda el ser una joven luchadora con el deseo de aportar a su comunidad, la experiencia adquirida trabajando para la presidencia de El Bronx y sobre todo conocer las necesidades de la comunidad.

"Quiero que la gente sepa que si quieren cambiar su vida, pueden hacerlo", afirmó.