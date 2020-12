Fatulo el recogido de reciclaje

VEGA ALTA — El director del Departamento de Obras Públicas de este municipio, Frankie Cuadrado Cintrón, reveló que desde marzo el ayuntamiento ha continuado recogiendo el reciclaje de los residentes, pero lo dispone en el vertedero regular.

Este es uno de los hallazgos testificado bajo juramento de los directores departamentos de la administración del alcalde saliente Oscar Santiago Martínez que se presentaron a la vista de transición.

“Tenía dos alternativas, permitir que la gente continuará reciclando, nosotros no interrumpir el servicio de reciclaje, sabiendo que el reciclaje no se estaba realizando (porque) se estaba disponiendo con la basura regular, decirle a la gente se acabó el reciclaje, no reciclen más. Lo que iba traer como consecuencia, tal vez, iba perder la cultura de reciclaje,” explicó Cuadrado Cintrón durante una audiencia ante el comité de transición.

Asimismo, se presentaron fotografías de diferentes instalaciones municipales. Una de ellas presenta una lancha privada en una instalación municipal y una flota de vehículos sin reparar y en desuso.

También se reveló que alrededor de 130 empleados transitorios del Municipio de Vega Alta podrían quedar sin empleos porque el actual alcalde Santiago no tenía fondos presupuestados para sus plazas y se pagan con los dineros recibidos con un préstamo federal. Estos fondos están próximos a agotarse.

Durante las vistas de transición también se alegó que aproximadamente 40 empleados están siendo investigados por posible fraude al Gobierno federal al solicitar y recibir asistencia de desempleo federal por pandemia (PUA) mientras continuaban cobrando del municipio.

REHABILITAN VIVIENDAS

En las vistas se hicieron públicos detalles de las labores y resultados del Departamento de Asuntos Federales, bajo la dirección de Darling Echevarría.

“Durante el año fiscal presente hemos asignado $728,498.51 para el programa de rehabilitación de viviendas. Dichos fondos provienen del Programa de Desarrollo Comunitario (CDBG, siglas en inglés), destinado para realizar mejoras”, detalló Echevarría.

En el segmento de servicios de amas de llave a ciudadanos necesitados, el Municipio de Vega Alta administró $159,379.63 en fondos federales.

“Hemos sido bien efectivos en el manejo de dichos fondos, sin señalamientos por parte de las agencias federales, de manera que estamos entregando a la administración entrante un programa bien administrado y con una reputación intachable,” dio el alcalde Santiago Martínez.