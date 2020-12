El gobernador electo de Puerto Rico dice que trabajará para dar "resultados"

Contenido relacionado

Miguel Romero denuncia que MVC trata de atrasar el escrutinio de San Juan

San Juan, 9 dic (EFE News).- El candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) por la alcaldía de San Juan, Miguel Romero, denunció este miércoles que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) trata de atrasar el escrutinio de votos en la capital.

Romero, en entrevista radial, señaló que hay personas que tratan de imponer una agenda para oscurecer el proceso de escrutinio a través de la denuncia de un supuesto fraude, sin pruebas.

El candidato del PNP a la alcaldía de San Juan subrayó que lo que trata de hacer el MVC es nocivo para la democracia puertorriqueña.

La denuncia de Romero llega en el momento en que se espera que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) haga pública la certificación oficial de la alcaldía de la capital puertorriqueña.

Además, reiteró que el MVC no ha podido probar de forma alguna fraude en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

"No hay personas adicionales votando, no hay firmas mágicas, no hay muertos que fueron a votar, no hay absolutamente nada y eso es tan cierto que no han hecho una querella o una impugnación en un tribunal alegando eso", indicó.

Según los últimos datos disponibles, Romero cuenta con 44.216 votos, el 36 %, frente al candidato del MVC, Manuel Natal, con 42.424, lo que supone el 34,5 %.