Comerciantes exigen trato igual en la Ley Seca

San Juan, 14 dic (EFE News).- El Centro Unido de Detallista (CUD), le solicitó a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, que enmiende la Orden Ejecutiva para que los dueños de los restaurantes puedan recibir a sus clientes dentro de sus establecimientos y vender bebidas alcohólicas, tal y como se les permitió a los restaurantes en las hospederías en la isla, durante los fines de semana que han perdido 30.000 empleos.

"Tenemos que levantar bandera en un momento de crisis económica donde el pasado fin de semana se vio tan afectado la industria de los restaurantes, al tiempo que la Compañía de Turismo emitió guías para esta nueva Orden Ejecutiva, eximiendo a los hoteles de la Ley Seca, amparándose que en épocas de emergencia los hoteles siempre quedaban exentos", dijo el líder del CUD, al tiempo que destacó que no se pueden comparar las emergencias de índole atmosférica, con una pandemia.

El ¡presidente del Centro Unido de Detallistas, (CUD), Jesús Vázquez, recordó que los dueños de restaurantes han invertido entre 5.000 a 25.000 de dólares para cumplir con los protocolos que exige el departamento de Salud en esta pandemia.

A pesar de todos los esfuerzos dijo que muchos comerciantes no podrán continuar operando sus negocios y dijo que en Puerto Rico ya se han perdido unos 30.000 empleos.

"No estamos en contra que se les exima a los hoteles, lo que estamos exigiendo es trato igual para los pequeños y medianos comerciantes. Solo pedimos que nos dejen servir en la mesa. La economía está llegando a un punto de no retorno. No tenemos ni la menor idea de cómo nos vamos a recuperar de esta debacle", expresó el presidente del CUD.