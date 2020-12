Instituto de Cultura sufrió reducción de 23 millones en fondos de 2015 a 2020

San Juan, 17 dic (EFE News).- El director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Carlos Ruiz, reconoció este jueves la labor de los programas de la dependencia, a pesar de sufrir una reducción de fondos de sobre 23 millones de dólares por el Gobierno desde el año fiscal 2015 al año fiscal 2020.

Así lo reveló este jueves Ruiz durante las vistas de transición de la agencia, de la cual mencionó además que su mayor reducción presupuestaria ocurrió entre los años fiscales 2016 y 2018, representando una reducción de sobre 5,6 millones de dólares.

Ruiz dijo además que del 2010 al 2021, la ICP ha sufrido también una reducción del 63% de su plantilla laboral.

El titular del ICP especificó que en el pasado cuatrienio, la agencia sufrió una reducción equivalente a un 13% de disminución en empleados de línea inmediata de servicio y de un 24% de la plantilla de empleados de apoyo operacional.

Esta reducción se debió en un 64% a despidos y jubilaciones regulares.

Ruiz, no obstante, afirmó que el ICP no ha cerrado ningún año fiscal en déficit, tanto operacional como programático.

Esto se debe, entre algunas variantes, según dijo Ruiz, por gestiones realizadas de reingeniería administrativas en las operaciones del día a día y reautorizaciones por parte de la Junta de Supervisión Fiscal de fondos en caja del ICP.

Igualmente, lograron mayor grado de generación de ingresos propios, tales como sobre 2,5 millones de dólares en nuevas fuentes externas de financiamiento para iniciativas programáticas y acuerdos colaborativos con sobre 400 entidades gubernamentales del Gobierno local.

Ruiz dijo también que comparando el presupuesto del ICP al de las otras seis entidades concentradas en la cultura, la cifra apenas llega al 0,16%, que el pueblo de Puerto Rico, a través del Fondo General, destina a desarrollar las artes y proteger los museos y las edificaciones que constituyen su patrimonio histórico.

Las seis agencias son el ICP, la Corporación para las Artes Musicales, el Conservatorio de Música, la Escuela de Artes Plásticas, el Centro de Bellas Artes, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y la Oficina Estatal para la Conservación Histórica.

Pero, ante estas situaciones, Ruiz destacó los estrategias implementadas en el ICP, como la consolidación de programas, el alquiler de espacios de la agencia para eventos, la maximización de fondos federales, el aumento en colaboraciones y alianzas con la empresa privada y organizaciones sin fines de lucro, entre otras.

"Como resultado de estrategias que hemos implementado, la agencia ha podido continuar brindado servicios, a pesar de los grandes recortes presupuestarios", afirmó Ruiz.

"Luego de los huracanes, terremotos y durante pandemia, se ha continuado trabajando de forma ininterrumpida y facilitando a la ciudadanía todos los servicios que ofrecemos", indicó.

Se informó que gracias a recursos externos de entidades como National Endowment for the Arts, Andrew Mellon Foundation, Fundación Angel Ramos, Titin Foundation, E-Rate, Equinox, National Endowment for the Humanities, Economic Development Administration, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, entre otras, se pudo aumentar la programación cultural alrededor de todo Puerto Rico.

También se apoyó la red inalámbrica en la sede del Archivo General de Puerto Rico y Biblioteca Nacional, se conservaron y digitalizaron fondos de patrimonio documental, se dieron talleres para artesanos, entre otras aportaciones significativas.

Otra medida importante para la generación de nuevos ingresos ha sido la utilización de espacios del ICP como Casa Blanca, Antiguo Arsenal de la Marina, el Fortín San Jerónimo y anfiteatro de Archivo General de Puerto Rico, entre otros, para alquiler y acuerdos de uso.

Esta gestión logró aumentar los recaudos para mantener dichas instalaciones.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña se crea por virtud de la Ley Número 89, de 21 de junio de 1955, según enmendada, como una entidad oficial, corporativa y autónoma.

Su misión es establecer e implantar la política pública relacionada con la conservación, promoción, enriquecimiento y divulgación de las artes, las humanidades y los valores culturales del pueblo de Puerto Rico para un amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos.