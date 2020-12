Presidente UPR afirma que si hubiera recorte de fondos no habría para sueldos

San Juan, 17 dic (EFE News).- El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, dijo este jueves que en caso de que el gobierno recortara los fondos para la institución no "podría sostener la nómina por ley".

En el transcurso de la vista de transición Haddock además ha señalado que una buena porción de los ingresos con que se han sustituido los fondos gubernamentales son restrictivos por lo que no es posible usarlos para pagar los sueldos ni los gastos operacionales.

"Nuestros recintos virtualmente no tienen dinero operacional porque la mayoría de los fondos externos son 'restrictos', no los puedo utilizar como dinero para lo discrecional. No los puedo usar para operaciones: luz, agua, seguro... O sea, que si el gobierno central me recorta dinero no puedo sostener la nómina por ley", dijo Haddock.

Las asignaciones del gobierno entre 2017 y 2021 han ascendido a 333 millones de dólares.

Se trata de un 40 por ciento de lo que antes se invertía en la UPR.

Por último, señaló que no hay planes de "cerrar recintos".