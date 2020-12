Productor boricua Tainy lanza su segundo disco EP de 2020, "Club Dieciséis"

San Juan, 18 dic (EFE News).- El puertorriqueño Tainy, reconocido como "Productor del Año" 2020 en los Premios Billboard de la Música Latina, cierra este año lanzando este viernes su nuevo disco EP, "Club Dieciséis", que incluye las participaciones de los intérpretes boricuas Álvaro Díaz y Kriz Floyd, y el colombiano Dylan Fuentes.

"Club Dieciséis" es el segundo EP (Extended Play) de Tainy en 2020 después de lanzar en marzo su debutante en ese formato, "The Kids That Grew Up On Reggaeton", en el que también estuvieron Díaz, Floyd y Fuentes, miembros de la incubadora de talentos de la empresa cofundada por Tainy en 2019, NEON16.

"Para este EP en particular, nosotros en NEON16 nos reunimos e invitamos a algunos de nuestros amigos y creamos música inimaginable para concluir lo que terminó siendo un año increíble. No puedo esperar a que nuestros fanáticos tengan una idea de lo que es ser parte del 'club'", expresó Tainy en un comunicado de prensa.

Además de Díaz, Floyd y Fuentes, otros cantantes que forman parte de NEON16 y que fueron incluidos en "Club Dieciséis" son el puertorriqueño Hozwal, el colombiano Feid y la dominicana DaniLeigh.

OBJETIVO DE NEON16: "MARCAR UN NOMBRE" EN LA INDUSTRIA

"Nosotros estamos tratando de marcar un nombre de NEON, de que cada vez que alguien escuche un proyecto nuestro, sepa que es de calidad y creativo. Estamos seguros que la gente se lo va a disfrutar y con ganas de saber más de nosotros en 2021", afirmó Díaz en entrevista con Efe.

Fuentes, por su parte, destacó a Efe que "Club Dieciséis" cuenta con alguna canción "para cada emoción y sentimiento".

"Si quieres bailar, tenemos la canción, al igual que los temas de la calle y de tristeza", añadió Fuentes, natural de Barranquilla, Colombia.

Los cinco temas en "Club Dieciséis" son "Todas Tus Amigas Están Mintiendo" de Díaz y Fuentes, "Gramos" de Floyd y Hozwal, "A Mí También" de Díaz y Feid, "Falta" de DaniLeigh y Floyd, y "La Pena" de Fuentes.

Para complementar el álbum, NEON16 lanzará vídeos musicales individuales durante la semana para cada sencillo. Este viernes se estrenó el vídeo musical de "A Mí También".

RESALTAN EL TRABAJO MUSICAL DE TAINY

Díaz, Floyd y Fuentes aseguraron además que el formar parte de NEON16 y trabajar bajo Tainy podría ser descrito como "un honor", "un privilegio", "un orgullo", "especial" o "grande" para sus carreras musicales.

"Se siente como un honor y un privilegio. Llevo 15 años escuchando el nombre de Tainy y soñando con trabajar con él. Y ahora estamos en este mismo disco y en todos los vídeos. En verdad está bien 'exagerao' (brutal) todo esto, a pesar de que trabajar con Tainy se siente como un pana. Es un orgullo", afirmó Díaz.

Floyd, por su parte, resaltó la carrera musical de Tainy desde sus inicios en la música trabajando con el dúo de productores Luny Tunes, que lo firmó a su disquera, Más Flow, a sus 15 años.

"Tainy lleva dando 'palos' (éxitos) desde los inicios comerciales de la música urbana, por lo que saber que él te la da como artista, es brutal. Y como dice Alvarito, saber que somos más compañeros de trabajo, somos panas y una familia y creamos todos los conceptos junto, se siente especial", afirmó.

Fuentes, a su vez, relató que desde que empezó a escuchar reguetón a sus 7 años, el nombre de Tainy siempre lo ha escuchado en las interpretaciones de reconocidos artistas urbanos boricuas, como Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Bad Bunny, entre otros.

"Antes lo veía muy lejos trabajar con él. Ahora que trabajo con él, es grande y un honor, aunque siento presión de hacer las cosas bien", admitió.

EL REGUETÓN PROVOCA UNA UNIÓN LATINOAMERICANA

Tainy culmina el año 2020 reinando en la lista de los Top Latin Producers de Billboard por un récord de 59 semanas.

El productor boricua, a su vez, ha sido testigo de la evolución o metamorfosis del movimiento urbano latino, que hasta varios años era liderado por artistas de Puerto Rico, pero al que ahora se han sumado intérpretes de Colombia, Panamá y República Dominicana, provocando una mayor unión entre los artistas latinos.

"El saber que estoy trabajando con puertorriqueños, que son personas que admiro desde que soy un niño, es grande", dijo Fuentes.

Díaz, por su parte, destacó que esta unión latinoamericana hace que el género urbano "como música latina siga creciendo".

"Antes solo habían uno o dos artistas internacionales, pero ahora es variado. Cada uno tiene su sazón y lo que va a seguir pasando es interesante. La próxima generación será inspirada por colombianos como J Balvin o argentinos, y toda esa mezcla de cultura seguirá creciendo", afirmó.

Floyd, mientras tanto, mencionó que el éxito de la música urbana solo se debe a los intérpretes latinos, sino también a los productores musicales y compositores que han despuntado en Latinoamérica.