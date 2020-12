Gobernadora de Puerto Rico pide una oportunidad para nominada a Tribunal Supremo

San Juan, 20 dic (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, pidió este domingo al brazo legislativo de la isla una oportunidad para evaluar las capacidades de Maritere Brignoni, para Jueza Asociada del Tribunal Supremo y de Kermit Lucen como contralor del Gobierno, y que se pueden presentar y hacer ver sus méritos.

En este sentido, en la conferencia de prensa en la que presentó a sus candidatos, calificó de "injusto" que no ocurriera así o que se diga de antemano que no cuentan con los votos necesarios para que sus nombramientos salgan adelante y pidió que sus candidatos no se traten a la ligera.

El Senado, que había entrado en período de receso hasta el día 26, según dijo este domingo en una carta su presidente, Thomas Rivera, reanudará mañana lunes la sesión extraordinaria para analizarlos.

Vázquez dijo en la conferencia de prensa tras el anuncio de sus nominaciones, que es "injusto" que se diga ya de antemano que no cuentan con los votos suficientes "gente de este calibre que son integras capacitadas y cualificadas y que primero piensan en la isla".

En este sentido, expresó su creencia de que después de ella se haya tomado "el tiempo en buscar estos profesionales me parece injusto" que no se les diera una oportunidad y solicitó "que les den la oportunidad de evaluar esas capacidades".

"No estamos hablando de nombramientos que se puedan ver superficialmente ... requiere de responsabilidad y es lo que pido", dijo Vázquez.

La gobernadora agregó que en el caso de Brignoni "evaluamos varias candidatas con la intención de designar a una mujer. Quería una persona con todas las credenciales intelectuales y aportaciones a la judicatura. Conocía de ella su proceder y sus cualificaciones y es la persona adecuada. Tanto la jueza como el CPA son profesionales dedicados al servicio publico. Pido una oportunidad para que presenten sus cualificaciones y se puedan evaluar sus méritos".

Brignoni, por su parte, dijo que acude a la candidatura "con mucho entusiasmo para aportar con mis ocho años en el tribunal de apelaciones con rectitud".

"Me entusiasma llegar a esa posición. Siempre he tenido interés por el acceso a la justicia, para que cualquier ciudadano que tenga la necesidad de llegar a un tribunal tenga la oportunidad de que un foro lo vea y analice y dictamine de la mejor forma posible. Siempre lucho por que las peticiones no sean desestimadas. Siempre trato de dar oportunidad a aquel que quiere ir por derecho propio", dijo.

Sobre la posibilidad de que candidaturas como las suyas estén politizadas, dijo que entendía dicha "preocupación" al considerar que son efectuados por el gobernador de turno y la asamblea legislativa.

Pero, precisó, "al juramentar hacemos juramento que vamos a defender la independencia judicial y de criterios sin consideraciones políticas".