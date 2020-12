La comisionada residente Jennifer González anuncia que se vacunó contra covid

San Juan, 20 dic (EFE News).- La comisionada residente, Jenniffer González, dijo este domingo que se ha vacunado contra la covid-19 e indicó que no le dolió.

"Yo me vacuné contra la covid-19 y no me dolió para nada!", escribió en sus redes sociales.

"Los exhorto a vacunarse cuando les toque su fase. Recuerden que aún con la vacuna debemos seguir con las mascarillas, distanciamiento y lavarnos las manos. Estamos más cerca de culminar con esta pandemia", subrayó.

La primera fase de las vacunaciones contra el coronavirus en la isla comenzó el pasado martes, y Puerto Rico se convirtió en uno de los pocos países en el mundo en haber iniciado las vacunaciones.