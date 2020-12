Presidente del Senado asegura que ni Brignoni ni Lucena cuentan con sus votos

San Juan, 21 dic (EFE News).- El presidente del Senado, Thomas Rivera, ha confirmado este lunes las palabras ayer de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, en el sentido de que mostró interés para ser considerado para el Tribunal Supremo, y advirtió que los nominados al Tribunal Supremo, Maritere Brignoni, y la Oficina del Contralor, Kermit Lucena, no tendrán su apoyo en la votación para su nominación en la Cámara Alta.

"Si ella cree que con eso (revelar su conversación) va a poner presión sobre mi, está equivocada. Ella se va el día 2 de enero y nosotros los que permanecemos aquí tenemos un compromiso con el pueblo", dijo Rivera hoy en declaraciones a la emisora WKAQ 580.

Rivera indicó, además, que Vázquez no ha dicho la verdad completa sobre la conversación en la que mostró su interés.

En ese sentido, subrayó que cuando habló con Vázquez la candidata no era Birgnoni, sino la decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Vivian Neptune, y que el le presentó varios nombres a la vez que le manifestó que si no tenía un candidato definido "que me considerara a mi".

También reveló que la gobernadora le indicó su interés de nombrar a su esposo en ascenso al Apelativo y que le sugirió hacer una consulta a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para despejar cualquier duda.

"He planteado que (el esposo de la Gobernadora) es un buen juez, tiene todos los méritos y la circunstancia particular de que está casado con la gobernadora es la que ha creado algún tipo de resistencia que podría ser subsanada si Ética Gubernamental emitía una opinión favorable", dijo Rivera, quien subrayó que la intención era que ella se fuera de viaje y mientras estuviera fuera, el gobernador interino hiciera la designación de su esposo.

El responsable del Senado también indicó que en algún momento cuando se habló de que Vázquez había optado por Brignoni al someter la candidatura al caucus ella solo tenía 8 votos, pero que hoy en el caucus se verá si tiene más apoyo.