Presidente del Senado revela gobernadora solicitó nombramientos de familiares

San Juan, 22 dic (EFE News).- El presidente del Senado, Thomas Rivera, ha revelado este martes que la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, solicitó nombramientos de varios de sus familiares, entre ellos su esposo y yerno, y reveló detalles de su proceder en el gobierno.

El pasado viernes en La Fortaleza, escribió Rivera en sus redes sociales, la gobernadora se reunió con el portavoz, Carmelo Ríos, y allí "según nos informó el compañero portavoz a todos los presentes en el caucus ayer, la Gobernadora le pidió el nombramiento del esposo al apelativo, un contrato para su yerno en trabajo, un puesto en la Oficina del Contralor para Marisol Blasco y un puesto en el Gobierno para Lilian Sánchez".

"Los compañeros senadores que estuvieron en el caucus pueden corroborarlo. De hecho, se indignaron y ninguno estuvo dispuesto en aceptar eso. Ninguno. ¿Cómo se puede describir eso que usted le solicitó al portavoz del Senado, señora Gobernadora? ¿Presión, chantaje o 'negociaciones'?", escribió el presidente del Senado.

Además, manifestó, "cuando llegó a Fortaleza, (luego de haber dicho que no ocuparía el cargo y por eso impulsamos a nuestra Comisionada Residente Jenniffer González), expresó que no aspiraría a la gobernación y que la Estadidad era "polarizante" por lo que no la impulsaría. Posteriormente, aspiró a la gobernación e impulsó la Estadidad. En aquel momento discrepamos de sus expresiones contra la estadidad".

También destacó que cuando despidió a Dennis Longo como Secretaria de Justicia, la Gobernadora designó a Wandimar Burgos como nueva Secretaria de Justicia.

y "la primera e inmediata gestión de la designada Burgos fue pedir que se detuviera y devolviera para 'reevaluación' el referido que la Secretaría Longo hizo al FEI precisamente contra la Gobernadora. En aquel momento lo censuramos. Ahora pretendía premiarla con un puesto en la judicatura. Lo rechazamos", recordó.

Por otro lado, entre otras revelaciones, dijo que designó "al buen amigo, Osvaldo Soto, como Contralor de Puerto Rico con la intención de que éste a su vez, si fuera confirmado, designara a su principal 'asesora' Lilian Sánchez, como subcontralor. La información trascendió y la Cámara no avaló el nombramiento. En aquel momento se lo advertimos".

Las acciones de todo funcionario público, electo o por designación, "están sujetas al cumplimiento con la ley, la ética y rigor del escrutinio público en general. En ocasiones, ese escrutinio público se excede, se vicia y se aparta de lo realmente esencial", subrayó.

Algunos personas "disfrazan esos excesos o el abuso, con sutilezas y blasones que procuran ocultar su objetivo mismo, aquel que realmente persiguen. Usan una 'causa noble' para empujar su conveniencia y ocultarle al público la verdad 'monda' y 'lironda'", remarcó.

La Gobernadora, indicó, "realizó unas gestiones con el fin de ejercer una prerrogativa y adelantar un objetivo suyo. Hizo una expresión sobre mi pretendiendo que se genere animosidad o coraje contra quienes puedan pensar distinto a ella o de alguna forma no coincidan con ella. Hoy en una emisora radial, hizo otras expresiones. Pues haré las mías".

"Por mucho menos que todas esas actuaciones, que la mayoría son de conocimiento público, la otrora Secretaria de Justicia y su "componte" hacía referidos al FBI contra todo el mundo y hasta el propio buró federal investigaba, mientras la prensa colonial agitaba", finalizó.

Por último, Rivera dijo que la Gobernadora "concluye sus labores en Fortaleza. Escribió su historia. El nuevo gobierno hará lo propio. Ese nuevo Gobierno puede atender cualquier agenda inconclusa que, por las 'demoras' y 'trámites' de la gobernadora saliente no pudo resolverse en este cuatrienio. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo señora Gobernadora. Mucho éxito el próximo año".