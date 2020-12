Alcalde electo de San Juan nombra jefes a áreas vivienda e infraestructura

Alcalde entrante de Aguadilla revela déficit de 4 millones de dólares

San Juan, 23 dic (EFE News).- El alcalde entrante de Aguadilla, Julio Roldán, denunció este miércoles varios hallazgos y presuntas irregularidades revelados en el proceso de transición del Municipio, incluyendo un déficit presupuestario de 4 millones de dólares, desmintiendo a la saliente alcaldesa de un supuesto superávit.

"Es inaudito que la alcaldesa se jactó en su pasado mensaje de presupuesto de tener un presupuesto balanceado para el año fiscal 2020-2021. La realidad es que el mismo no cuadra, que tiene más gastos que ingresos y que actualmente Aguadilla tiene un déficit presupuestario de 4 millones de dólares", dijo Roldán en un comunicado de prensa.

"No existe un superávit. Mas aún, la actual administración se extendió más del 50% del gasto del presupuesto al desembolsar el 57% del mismo, lo que representa una clara violación a la Ley", añadió Roldán, del Partido Popular Democrático.

Roldán, a su vez, reveló que durante el proceso de transición, que inició el 10 de diciembre, se reveló también que el Municipio contrató al bufete Roldán González y Asociados, dirigido por el expresidente de la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico, Israel Roldán, por 500.000 dólares.

"Cuando cuestionamos a la administración saliente, no hubo explicación para este contrato, ni para las enormes transacciones de contratos por servicios profesionales que hemos encontrado", aseguró Roldán.

"Ante este hallazgo, tan pronto juramente como alcalde ordenaré una auditoría de los contratos y asegurarnos que se realizaron conforme a la Ley", agregó.

De igual manera, se percataron que cuando hubo cambio de dirección entre Carlos Méndez y la saliente Yanitzia Irizarry, no hubo un proceso de transición tal y como exige la Ley.

Otro de los hallazgos fue que la seguridad de los aguadillanos no fue prioridad para las pasadas administraciones, ya que la Policía Municipal, entre otras cosas, no cuenta con un plan de seguridad.

"Es inaudito que, con tantos fondos federales para equipar las policías municipales, el cuerpo policiaco municipal de Aguadilla no cuenta con sistema de comunicación. Es una barbaridad lo que hemos encontrado", añadió el alcalde electo.

De igual manera, denunció que la Policía Municipal de Aguadilla está reclamando la desaparición de equipo de la policía por más de 600.000 dólares, pero nunca han hecho querellas por la pérdida del equipo.

"La Policía Municipal de Aguadilla no solo no cuentan con un plan de seguridad, no está certificada para el uso de armas, no tienen estadísticas de los índices de criminalidad, no tienen celdas para los arrestados y no hacen querellas sobre sus propios equipos perdidos", apuntó Roldán.