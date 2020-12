Denuncian a Obras Públicas por no contar con suficientes marbetes

San Juan, 29 dic (EFE News).- El presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez, denunció este martes al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), porque no cuenta con la cantidad de marbetes de vehículos requeridos de renovación para venderse en los 600 Centros de Inspección que hay en la isla.

"Seguimos con la misma problemática. El DTOP no quiere entregar marbetes a los Centros de Inspección. No sabemos la razón. Solo queremos que se brinde el servicio por el cual se paga", sostuvo Vázquez en un comunicado de prensa.

En el texto, Vázquez indicó que el pasado 18 de diciembre, y tras una comunicación de su organización, la Oficina de Prensa del DTOP le indicó que "no había escasez de materiales, pero que debido a esas denuncias comenzarían una investigación al respecto".

"Lamentablemente es la segunda vez que supuestamente dicen que van a comenzar una investigación. A principios de diciembre pasó exactamente lo mismo, por lo que parece que tienen el mismo texto escrito, y cada vez que pasa algo lo envían", dijo.

Ante ello, Vázquez aseguró que al secretario del DTOP, Carlos M. Contreras, se le fue de las manos la situación.

"Yo me siento avergonzado, me siento como cuando tengo que regañar a mi hijo varias veces por lo mismo. Se supone que esto no pase. Esto ya es una burla que tienen con los ciudadanos y no lo vamos a permitir. Ya faltan tres días para que acabe el año y hay miles de conductores sin marbetes", lamentó Vázquez.

Por ello, Vázquez pidió al gobernador entrante, Pedro Pierluisi, que "castigue" a los funcionarios "ineficientes" del DTOP, pues así, desde enero de 2021, "podamos tener a gente capaz de servirle bien a la ciudadanía".