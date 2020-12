De Naya Rivera a Vanessa Guillén, diez latinos que dijeron adiós en 2020

Miami, 30 dic (EFE News).- En el año 2020 que concluye este jueves, miles de hispanos han fallecido a consecuencia de la pandemia de la covid-19, que ha afectado especialmente a esta comunidad, que ha lamentado además la muerte de grandes nombres de las artes y las ciencias.

Esta es una selección de grandes nombres que nos dejaron en 2020, varios de los cuales debido a complicaciones derivadas del coronavirus:

NAYA RIVERA (33 años):

La actriz de origen puertorriqueño falleció ahogada el 8 de julio después de salir a pasear en un bote con su hijo, Josey Hollis Dorsey, en el lago situado en el Bosque Nacional Los Padres, al norte de Los Ángeles.

Rivera se convirtió en un rostro muy popular de la televisión por su papel como Santana López en la serie musical "Glee" (2009-2015), que se convirtió rápidamente en un fenómeno de masas.

Este trabajo, que le hizo merecedora de los premios latinos del espectáculo Alma, lo compaginó con una incipiente carrera musical, que se estrenó con el sencillo "Sorry", tema coescrito por la actriz.

MARIO MOLINA (77 años):

La ciencia sufrió la pérdida del mexicano nacionalizado estadounidense Mario Molina, ganador del Premio Nobel de Química 1995 por la investigación que reveló el daño de los aerosoles a la capa de ozono.

Molina, fallecido el 7 de octubre de un infarto en Ciudad de México a los 77 años, fue uno de los científicos más brillantes del país y reconocido por su compromiso con el medioambiente.

Su reconocimiento y prestigio le llevó a la Casa Blanca en 2011, donde formó parte del consejo asesor de ciencia y tecnología del presidente Barack Obama, quien le condecoró en 2013 con la Medalla Presidencial de la Libertad, la distinción civil más alta en Estados Unidos, siendo el primer mexicano en recibirla.

TRINI LÓPEZ (83 años):

El cantante y actor latino, que se hizo muy popular en los años 60 por la canción "If I Had A Hammer" y que participó en la película "The Dirty Dozen" (1967), fue una de las muchas víctimas hispanas del coronavirus.

Nacido dentro de una familia de origen mexicano, López comenzó su trayectoria musical a finales de los años 50 en el grupo Big Beats, y con el apoyo de Buddy Holly y Frank Sinatra se abrió camino en solitario en los años 60 y siempre llevando sus raíces latinas con mucho orgullo.

Éxitos como "I'm Comin' Home, Cindy" o "Lemon Tree" le abrieron la puerta de Hollywood, donde dejó huella en películas tan famosas como el clásico bélico "The Dirty Dozen", "The Phynx" (1970) o en la serie "Adam-12" (1971-1972).

NICK CORDERO (41 años):

También víctima de la covid-19, el actor de espectáculos de Broadway murió el 5 de julio tras pasar más de tres meses hospitalizado en Los Ángeles.

Cordero era una figura reconocida en el circuito teatral de Nueva York, a donde llegó años después de nacer en Canadá de padre costarricense.

En 2014 fue nominado al premio Tony -los Óscar del teatro- por su papel en "Bullets Over Broadway", por el que ganó también un Theatre World Award y un Outer Critics Circle Award.

VANESSA GUILLÉN (20 años):

El nombre de esta soldado era completamente desconocido hasta que su familia denunció su desaparición en abril y su caso adquirió alcance nacional en junio, semanas antes de que su cuerpo fuera encontrado.

Este caso, ligado a denuncias de acoso sexual en el cuartel de Fort Hood (Texas) y de opacidad en las investigaciones por los responsables de la base militar, provocaron una ola de denuncias por parte de mujeres militares de supuestos casos de abuso en el Ejército.

Fue tal el revuelo que el presidente Donald Trump recibió a la familia Guillén y el Ejército anunció el relevo o suspensión de 14 oficiales, dos de ellos generales, y nuevos protocolos para la investigación del abuso sexual y la desaparición de militares en sus filas.

MARÍA MERCADER (54 AÑOS):

La periodista neoyorquina falleció el 29 de marzo en un hospital de Nueva York debido a un coronavirus que no pudo superar, debido en parte a enfermedades preexistentes como el cáncer contra el que había luchado durante más de 20 años.

Con tres décadas de experiencia en la cadena anglosajona CBS, la periodista latina ganó en 2004 un Emmy por su trabajo como productora en un especial sobre el correo electrónico no deseado ("spam").

María comenzó a trabajar en CBS en 1987 en el programa CBS Page y a lo largo de su carrera ayudó a producir grandes historias como los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la muerte de la princesa Diana en París en 1997, destacó la cadena.

RUDOLFO ANAYA (82 AÑOS):

El escritor neomexicano fue uno de los fundadores de la literatura chicana y es especialmente conocido por su muy popular primera novela, "Bless Me, Ultima", que se llevó al cine en 2012.

El presidente Barack Obama le entregó en 2016 la Medalla Nacional de las Artes y Humanidades, uno de tantos reconocimientos y premios que recibió en su reconocida carrera, por revelar verdades universales sobre la condición humana extendiendo el "amor por la literatura a nuevas generaciones", como dijo entonces el mandatario.

El novelista y educador, cuyas obras reflejan su herencia mexicoamericana y la tradición del folklore en español, escribió teatro, poesía y libros infantiles como parte de su extensa obra.

GENO SILVA (72 AÑOS):

El actor, conocido principalmente por su papel en la cinta "El precio del poder" (1983), falleció el 9 de mayo en su casa de Los Ángeles debido a una clase de demencia que padecía.

Silva (Albuquerque, 1948) tuvo una larga carrera interpretativa, pero es sobre todo recordado por haber interpretado al silencioso y letal sicario de la joya del cine negro "El precio del poder" del director Brian De Palma y que protagonizó Al Pacino.

En el cine también trabajó a las órdenes de David Lynch en "Mulholland Drive" (2001) y de Steven Spielberg en tres películas diferentes: "1941" (1979), "Amistad" y "El mundo perdido: Jurassic Park" (estas dos últimas de 1997), así como en la adaptación a la gran pantalla del clásico del teatro chicano "Zoot Suit" (1981).

LUCHITA HURTADO (99 AÑOS):

La pintora, nacida en Venezuela y afincada en Los Ángeles, formó parte en 2019 de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo que cada año publica la revista Time.

Nacida en 1920 en Maiquetía (Venezuela), Hurtado y parte de su familia se mudaron a Nueva York cuando la pequeña tenía solo ocho años.

En la década de los años 40 vivió en México, donde entró en contacto con artistas como Frida Kahlo o Leonora Carrington, y en los 50 decidió instalarse de forma definitiva en California, donde desarrolló buena parte de su carrera, marcada por el ecologismo, el feminismo, el surrealismo y el muralismo mexicano.

SILVIO HORTA (45 años):

El creador de la serie estadounidense "Ugly Betty" Silvio Horta se suicidó el 7 enero al dispararse en la cabeza en Miami, ciudad a la que sus padres llegaron de Cuba en 1969 escapando del Gobierno castrista.

Horta estudió cine en Nueva York antes de mudarse a Los Ángeles, donde se enfocó en su carrera de guionista, tarea que le llevó a la fama después de que fuera contactado por Ventana Rosa, la productora de la actriz Salma Hayek, para desarrollar la versión en serie de la telenovela colombiana "Yo soy Betty La Fea", que fue un éxito en la televisión estadounidense y duró cuatro temporadas.