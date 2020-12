Carmen Yulín Cruz renunciará alcaldía de San Juan esta medianoche

San Juan, 31 dic (EFE News).- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, informó este jueves que renunciará esta medianoche a su puesto de alcaldesa unos días antes de que asuma el puesto el que sería nuevo responsable de la ciudad, Miguel Romero.

Romero no ha sido aún certificado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

En una conferencia de prensa, Yulín Cruz explicó que un amplio número de sus directores van a dejar ya sus puestos a lo que se une que la semana que viene ha dado libre "sin cargo a licencia los días 4 y 5, porque el 6 ya estaba concedido por día de Reyes" por lo que se convierte en una semana muy breve.

Al frente del ayuntamiento se quedará la administradora municipal Esperanza Ruiz.

"Me voy con la cabeza en alto sabiendo que le dimos al país un ejemplo de alianzas que funcionó", dijo en a conferencia de prensa.

A su vez, le deseó a Romero, que lo que "yo hice bien lo continúe. Y que lo que yo no pude hacer bien porque no tenía los recursos él pueda obtener los recursos del estado para hacerlo bien".

"Mi petición para este país es que los más podamos unirnos. para derrotar la sed obsesiva de los menos de tener más a costa de nosotros", recalcó.

Además indicó que se va con la "cabeza en todo lo alto, sabiendo que le dimos al país un ejemplo de alianzas que funcionó, que le devolvemos a la próxima administración un sistema de salud que ahora funciona para todos, un sistema de educación que también, ahora, funciona para todo. Un municipio donde la cultura y el deporte son una herramienta de desarrollo económico, donde no se abusa".

A su vez, reveló que no asistirá a la toma de posesión de Romero ya que "no le reconozco al senador Miguel Romero legitimidad en el cargo".

"El país sabe y reconoce cuando se hace trampa. Si tú tienes mil cuatrocientos y pico de peticiones de voto adelantado, pero tienes cuatro mil y pico de votos adelantados, algo no cuadra. Y si eso es lo que te da la victoria tú victoria es ilegítima. Miguel Romero no ganó con la mayoría de los votos. Miguel no gana igual que Pedro Pierluisi", dijo.

Cruz trabajará en la Universidad de Mount Holyoke, en Massachusetts, donde impartirá dos seminarios y escribirá un libro, entre otros planes.