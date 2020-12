Victoria Ciudadana se solidariza con Lugaro tras indulto a su expareja

Contenido relacionado

Lúgaro asegura que indulto condicional a exesposo es un golpe político

San Juan, 31 dic (EFE News).- La que fue candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en las elecciones generales de 2020, Alexandra Lúgaro, dijo este jueves tras el indulto condicional concedido a su exesposo Edwin Domínguez, que el mismo fue para darle un "golpe político".

"Quien fue una Procuradora de la Mujer (Vázquez Garced), quien fue fiscal y quien fue secretaria de Justicia, leyendo un informe de fiscales, oficiales probatorios y trabajadores sociales, donde todos le dicen que esta persona representa un claro peligro para mi seguridad y la de mi hija, con todo y eso decidió pisotear todo ese proceso que tuve que seguir, que el mismo Estado me exigió que siguiera... ¿Por qué? Porque a ellos no les importa. Para ellos, una niña es poca cosa", subrayó Lúgaro a través de Facebook.

"Hoy yo me siento bien desmoralizada, pero voy a retomar la fuerza. Lo que no saben es que ellos me dan gasolina para retomar fuerzas", dijo.

A su vez, afirma que el Partido Nuevo Progresista (PNP) está llevando a cabo una agenda política en su contra.

"Cuando por fin los acusaron (a Domínguez Torres y su pareja, Elizabeth), tuvieron ocho de los mejores abogados. ¿De dónde estas personas desempleadas sacaron dinero para contratar a ocho abogados? Ellos sabrán. Pero lo que les puedo decir es que no hay quien desvincule la agenda que tuvieron del PNP cuando colocaron a la pareja de mi exesposo a dedicarse a difamarme y a hablar de mí, a buscar atacarme políticamente en tres medios de comunicación distintos", indicó.

En ese momento, "los únicos tres clientes de la 'abogada motorizada' (Roxanna Soto Aguilu) eran Ricardo Rosselló, mi exesposo y Sixto George (exproductor radial). Dentro de todo eso, ¿ustedes no pueden comenzar a ver como a estas personas poco les importó cruzar la línea de atacar a la candidata y meterse con su hija", agregó.

Y, subrayó, "mientras muchos celebran en las redes sociales, deseando verme la cara hoy, pues la están viendo. Pero esta no es la cara de una mujer derrotada... esta es la cara de una mujer molesta, la cara de una mujer triste, la cara de una mujer con miedo por lo que le puede pasar a su hija".

"A la gente que está allá afuera, y que está pasando por situaciones similares, quisiera poder darles más esperanzas, quisiera poder decirles que el sistema, de alguna manera, funciona... pero la verdad es que no funciona. El sistema es una mierda", puntualizó Lúgaro.

El exesposo de Lúgaro fue declarado culpable el 6 de diciembre de 2019, por violar una orden de protección a favor de una menor al publicar en sus redes sociales imágenes de la hija de ambos.

El MVC se solidarizó este jueves con Alexandra Lúgaro, candidata a la gobernación por MVC, y su hija, así como todas las víctimas y sobrevivientes de violencia de género, después de conocerse el indulto concedido hoy por la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, a Edwin Domínguez, quien fue esposo de Lúgaro,

"La condena de esta persona fue por violar órdenes de protección dictadas a favor de Alexandra y de la hija menor de ella. Es decir que, a pesar de tener órdenes para la protección de ambas, el Sr. Domínguez fue hallado culpable de llevar a cabo actos en violación de dichas órdenes. Quien confunda como amor, lo que es persecución y acoso para tratar de justificar a las personas que no cumplen con las órdenes de protección a favor de sus exparejas y/o menores de edad, no entienden lo que es la violencia de género", dijo en un comunicado, Ana Irma Rivera, presidenta de MVC.