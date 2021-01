Artista urbano puertorriqueño Jon Z lanza remezcla dedicado a "divas" urbanas

San Juan, 8 ene (EFE News).- El artista urbano puertorriqueño Jon Z lanzó este viernes su el "remix" (remezcla) "NKB", tema dedicado a las "divas" del movimiento musical, Natti Natasha, Karol G y Becky G, y en el que colaboran Farruko, Brytiago, Darell, Eladio Carrión, Kevvo y Miky Woodz.

"Este junte va para la historia. Estoy sumamente agradecido con mis colegas y amigos. El tema quedó brutal. Gracias a todos por la buena energía y por darle con todo a la canción y video musical", expresó Jon Z en un comunicado de prensa.

El tema, que va al estilo del ritmo del "drill", un género musical originado en la década de 2010 en Chicago (EE.UU.), le rinde tributo "a las divas" del movimiento urbano latino y sus "movimientos y sensualidad", según se destacó en el comunicado de prensa.

El "remix", a su vez, cuenta con un vídeo musical en el que Jon Z, junto con los colegas que lo acompañan en este tema, "entregan una pieza visual colorida y divertida, con improvisaciones y originalidad de cada artista", se destacó en el comunicado.

El sencillo original, en el que solo aparece Kevvo, cuenta -al momento- con 16 millones de visitas en YouTube.

"NKB" es un lanzamiento bajo la disquera de Chosen Few Emerald Entertainment.

La canción original, de igual manera, está incluida en el álbum más reciente de Jon Z, "Perdonen la espera".

En dicho disco, además de Kevvo, otros artistas urbanos invitados son Ñengo Flow, Myke Towers, Bryant Myers, Juhn "El All Star", Jenay, Jory Boy, Joyce Santana, Russ Millions y JB Scofield.

Y además de "Perdonen la espera", otras producciones musicales de Jon Z son "Voodoo" (2019), "Super Saiyan Flow" (2018), "JonTrapVolta" (2017) y "The Game is about to change" (2015).

Mientras, otros destacados tema que Jon Z ha lanzado, son "0 Sentimientos" (remix), en el que aparecen el veterano reguetonero boricua Baby Rasta, junto a Noriel, Darkiel, Lyann y Messiah, y "Si me gano un Grammy", "Nunca me amo" y "Super Jon-Z".