Detienen a puertorriqueño buscado por asesinato en barco al oeste de Puerto Rico

San Juan, 11 ene (EFE News).- Un puertorriqueño que era buscado por las autoridades federales por asesinato, fue entregado a la Oficina de Alguaciles de EE.UU. por la Guardia Costera estadounidense el pasado jueves, tras ser detenido en una embarcación en el Canal de la Mona, en el oeste de la isla.

Las autoridades identificaron al detenido como Gustavo Guerrero Reyes, de 37 años, informó este lunes la Guardia Costera en un comunicado de prensa.

Guerrero Reyes viajaba junto a otras dos personas, que declararon ser de nacionalidad dominicana, cuando fue detenido.

Según detalló la Guardia Costera, oficiales del despacho suyo en San Juan, recibieron una llamada en la tarde del pasado martes de parte de un agente de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO, en inglés), cuando una tripulación, también de la AMO, avistó una embarcación sospechosa a 37 millas náuticas al norte de la isla de Desecheo (Puerto Rico).

Tras ello, los vigilantes de la Guardia Costera en San Juan enviaron su embarcación Heriberto Hernandez, de 154 pies (47 metros) de eslora, a analizar la situación.

Al llegar a la escena, dicha embarcación descendió su pequeño bote inflable Over the Horizon para acercarse a la embarcación sospechosa de 22 pies (7 metros) de eslora, que no portaba identificación ni bandera de origen.

Tras detenerlos, las autoridades les pidieron las identificaciones a los tres tripulantes para el proceso biométrico para conocer sus identidades.

El proceso reveló que uno de los tres tripulantes -Guerrero Reyes- era buscado por las fuerzas de seguridad por estar vinculado con un asesinato que presuntamente cometió en marzo de 2020.

Al día siguiente, miércoles, la embarcación Heriberto Hernandez posteriormente se encontró con una nave de la Armada de la República Dominicana cerca de la costa del país caribeño para entregarle a los dos dominicanos que habían detenido.

La interdicción fue el resultado de los esfuerzos en curso de múltiples agencias en apoyo de la Operación Guardia del Caribe y el Grupo Interagencial Fronterizo del Caribe (CBIG, en inglés), detalló la Guardia Costera.

Ante ello, el comandante de la Guardia Costera en San Juan, Beau Powers, reconoció el trabajo de sus oficiales, junto a la de los agentes de la Patrulla Fronteriza y Alguaciles federales en la isla por llevar a cabo dicha detención.