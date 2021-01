PIP acude tribunales para combatir determinación "inconstitucional" de CEE

San Juan, 11 ene (EFE News).- El excandidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y secretario general, Juan Dalmau, junto a Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del PIP, anunciaron este lunes la presentación de un recurso judicial para revertir la interpretación inconstitucional y antidemocrática del presidente de la CEE, que "niega derechos y facultades en ley al PIP, MVC y PD, a pesar de estos haber logrado su inscripción".

Junto a los líderes de la colectividad se encontraba su representación legal compuesta por Carlos Gorrín, la licenciada Jessica Martínez y el licenciado Juan Mercado.

"La determinación del Presidente de la CEE, de excluir al PIP que obtuvo 175,000 votos en las pasadas elecciones, es un acto jurídicamente disparatado, motivado por el ansia de perpetuar el bipartidismo y por el revanchismo contra quienes hemos sido una voz de fiscalización, ignorando la petición que hiciera nuestro Comisionado Electoral desde el 9 de noviembre y la que contó con el voto a favor de todos los partidos, excepto el del PNP", puntualizó Dalmau.

"El presidente de la CEE, sirviendo de guardaespaldas del bipartidismo debilitado y venido a menos en esta Elección General, decidió que los partidos que cumplieron con los criterios de inscripción, no tenemos los derechos y facultades que nos corresponden por Ley para tener representación en la CEE. Esto es un acto antidemocrático que deja fuera del organismo electoral la representación de 441.046 electores que representan un 34.33% de los votantes", dijo el líder independentista.

Por su parte, el Comisionado Electoral del PIP indicó, que "siempre advertimos que el nuevo Código Electoral, aprobado a semanas de una primaria y a cuatro meses de la Elección General, sería dañino para el proceso electoral y al final buscaba eliminar la fiscalización concentrando aún más el control de la CEE en el PNP".

"Pues así ha sido. Todos vieron el desastre del proceso primarista, de las elecciones generales y el voto adelantado. Al igual que todos vimos el desastre del Escrutino General. En todas esas instancias, la función del PIP en la CEE y todos nuestros funcionarios fue fiscalizadora y de señalar los manejos irregulares que se llevaban a cabo. Ahora, como un acto de revanchismo y banquete total en la CEE, el Presidente excluye a los partidos que representan fiscalización y seriedad en los procesos electorales", subrayó.

Según el escrito legal presentado por el PIP, "el presidente de la CEE resolvió que el PIP, como 'Partido Estatal', no tiene derecho a tener un 'Comisionado Electoral Propietario' sino sólo 'el derecho a un 'Comisionado Electoral Adicional'". Esos "comisionados adicionales" tienen limitadas funciones y mermados derechos. Además, su participación es a partir del 1 de junio de 2023 y sólo cuando el Presidente así lo estime."

"El ¡presidente creó una nueva clasificación para el PIP y los otros partidos que es inferior a lo que por derecho les hubiese correspondido bajo la ley anterior y bajo la actual. Esa participación 'aguada' es a la que tienen derecho los nuevos partidos que surjan a partir de ahora o los que no hubiesen logrado su inscripción en las pasadas elecciones. No sólo es obvio que todos los partidos retuvimos la franquicia electoral, sino que él así lo reconoció en su Resolución. Sin embargo, se resiste a conceder los derechos que acompañan la franquicia electoral. Eso no lo vamos a permitir", concluyó Dalmau.