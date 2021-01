Apoya las clases presenciales

BAYAMÓN —(CyberNews)— El gobernador Pedro Pierluisi dijo que no está de acuerdo con la continuación de la educación a distancia dentro del sistema público de enseñanza.

“El que piense que por lo menos en el sistema público la educación remota puede sustituir la presencial en su totalidad, realmente no estoy de acuerdo”, dijo Pierluisi a preguntas de la Prensa.

“Sabemos que nuestros niños no han estado por regla general recibiendo la enseñanza como deberían y es que ya, planificar para esa reapertura”, añadió.

La Asociación de Maestros realizó una conferencia de Prensa en la que expresó su rechazo a las clases presenciales. Avaló la continuidad de las clases virtuales si el Departamento de Educación no garantiza que las escuelas se conviertan en centros de contagio del Covid-19.

“Nuestro reclamo es que el gobierno presente en todos los niveles las estadísticas del personal del Departamento de Educación que se ha contagiado hasta el momento de Covid-19. Si el gobierno no puede precisar esos datos, no está en posición de hablar de reapertura de escuelas en marzo. No es real pretender que las clases presenciales den comienzo en marzo porque sabemos que en circunstancias normales las escuelas nunca están listas. Adicional, la gran mayoría de las escuelas carecen de una infraestructura óptima, lo que dificulta el regreso al salón. Reconocemos que lo ideal son las clases presenciales, pero en un escenario normal, no en uno atípico, y mientras no tengamos unas garantías de salud y seguridad no podemos hablar de clases presenciales”, dijo Víctor Bonilla Sánchez, presidente de la entidad.

Agregó que no se ha brindado detalles sobre el proceso de vacunación contra el Covid-19 a los maestros.