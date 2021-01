Piden a legislador popular explicar donativo recibido por asesor de oposición

San Juan, 21 ene (EFE News).- La Organización de la Juventud del Partido Nuevo Progresista (PNP) pidió este jueves al representante popular Orlando Aponte a que explique porqué aceptó unos donativos de campaña de un asesor legislativo penepé que refirió a las autoridades federales alegando malos manejos de fondos.

Y es que según alegó el miércoles Aponte, representante por el Distrito 26, luego de una auditoría rutinaria de su comité de campaña, se identificó un donativo de 200 dólares de parte de José L. Cartagena, quien fuera asesor legislativo del exlegislador Urayoán Hernández, del PNP.

De acuerdo con Aponte, Cartagena es propietario de una empresa de construcción que contrataba con entidades del gobierno, así como una productora de hielo y una imprenta.

Paralelamente, facturaba a Hernández por asistirlo en reuniones donde se discutían pre-subastas de obras con fondos del legislador, asignados a través de la Oficina de Desarrollo y Servicios Comunales y la Administración de Desarrollo Agropecuario.

En octubre del año pasado, Aponte entregó al FBI una caja con unos 2.900 documentos relacionados con la nómina del exrepresentante, alegando posibles irregularidades en las contrataciones.

"Qué lindo quedó retratado como lo que es, un buscón. El nuevo representante Orlando Aponte, que tan mal habló de Cartagena en todas partes y que hasta alegó que hacía acciones contrarias a la ley, le abrió las puertas a su campaña proselitista recibiendo un donativo de 200 dólares. El representante Aponte tiene mucho que explicar", dijo el secretario general del grupo, Michael Rodríguez.

"¿Cómo es que ahora se da cuenta de ese donativo? ¿No está pendiente de quienes son sus donantes? ¿Por qué aceptó el mismo y no fue hasta una auditoría del contralor electoral que según él, se percata? ¿Cuántos otros donativos 'extraños' tiene que haber recibido? Estas son algunas de las muchas preguntas que se tienen que explicar hoy mismo", cuestionó Rodríguez.

Ante la publicación en un medio regional del donativo de Cartagena, Aponte se retractó e informó que lo va a devolver.

"En octubre, como parte de su campaña de descrédito a Hernández, pues no tenía ideas y ni vive en el distrito, Aponte alegó que Cartagena, ese mismo que le abrió los brazos a sus donativos, según se informa, cometía varios delitos e inclusive que podría ser un contratista fantasma", indicó Rodríguez.

"Era fantasma y mal administrador para la política, ¿pero sus cheques eran reales? ¿Para qué se usó ese dinero? ¿Cómo se dio el donativo y por qué Aponte no había revisado los estados de ese comité? Será que no le importa donde venga el dinero o es que es un pésimo administrador y no audita sus cuentas", apuntó.