Senado de Puerto Rico pide investigar la subida de la tarifa de la luz

San Juan, 21 ene (EFE News).- El Senado de Puerto Rico aprobó durante la sesión de este jueves la resolución 50 que ordena a la Comisión de Proyectos Energéticos y Energía realizar una investigación sobre los procesos que llevaron al aumento de .81 centavos por kilovatio-hora en el costo de la energía eléctrica, rechazó dicho aumento y pidió que se declare el estado de emergencia por la violencia machista.

Además, en la misma dirección, se aprobó la Resolución Concurrente 03 para expresar el rechazo del Cuerpo Legislativo al proyectado aumento.

La Resolución del Senado 50 de la autoría del portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte, en su exposición de motivos señaló que la forma en que se tramitó y aprobó el referido aumento levanta serias preocupaciones sobre si el Negociado de Energía de Puerto Rico ha cumplido con su misión de lograr "un sistema eléctrico confiable, eficiente y transparente que provea servicios eléctricos a precios razonables".

En adición, la Resolución Concurrente 03, también de la autoría de Aponte Dalmau, indica que para "expresar el rechazo de esta Asamblea Legislativa al inaceptable aumento de .81 centavos por kilovatio-hora (kwh) en el costo de la energía eléctrica según fue solicitado por la Autoridad de Energía Eléctrica y autorizado por el Negociado de Energía de Puerto Rico".

"Mi petición al señor Gobernador es que detenga ese aumento, otra vez, en lo que se establece la relación del por qué la Autoridad no ha sido eficiente en el manejo de ingresos y gastos que evite que nuevamente tengamos que tener un aumento en la tarifa", resaltó el presidente del Senado, José Luis Dalmau, referente a la Resolución del Senado 50.

Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María Del Lourdes Santiago, en su turno inicial, se manifestó en contra de las expresiones del gobernador, Pedro Pierluisi, sobre el aumento proyectado en la tarifa de energía eléctrica.

"Yo creo que la respuesta del país al Gobernador debe ser que no nos da la gana de acostumbrarnos. El aumento anticipado es tan solo un vistazo de lo que viene con la privatización de LUMA. Al abuso y al atropello nadie tiene porque acostumbrarse", expresó Santiago.

A su vez, el senador independiente, José Vargas Vidot, indicó que favorece dicha investigación.

También, se aprobó la Resolución del Senado 55 de la autoría del presidente del Senado, para realizar una investigación sobre el cumplimiento del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, con la Resolución Conjunta 65-2020, que ordenaba la otorgación de un incentivo económico dirigido a los profesionales de la salud destacados durante la pandemia de la covid-19.

De igual forma fue aprobada la Resolución número 42, de la autoría del Presidente Senatorial y de la senadora del Partido Indenpendentista Puertorriqueño (PIP), María De Lourdes Santiago, para crear la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación del Senado.

La Cámara Alta aprobó a su vez la Resolución del Senado 54 de la autoría de su presidente, Dalmau para solicitar al gobernador, en nombre del pueblo de Puerto Rico, que realice todas las gestiones pertinentes y necesarias a los fines de emitir una Orden Ejecutiva declarando un Estado de Emergencia en Puerto Rico por la violencia de género que sufren las mujeres en todas sus diversidades y que incluya la aprobación de un Plan Nacional como respuesta efectiva a esta problemática.

"La intención nuestra es que haya una integración de las agencias que no están integradas, no están comunicadas", enfatizó el líder senatorial a la vez que recalcaba que "esta medida es una invitación para que los funcionarios nos traigan las herramientas o legislación para que así se haga. Todavía no he escuchado de una orden administrativa del gobierno a tres semanas a estos efectos", dijo Dalmau.

Según la medida, las cifras entre el 2019 y 2020, totalizan diecinueve asesinatos confirmados por causa de violencia doméstica.

Uno de los casos más notorios al cierre del año pasado lo fue el secuestro y asesinato de la joven Rosimar Rodríguez Gómez.

En días recientes, se confirmó el asesinato de la enfermera y madre de tres menores, Angie Noemí González Santos, crimen confesado por su pareja consensual.

Por su parte la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago defendió la pieza legislativa asegurando que hay violencias que se dan por el solo hecho de ser mujeres.

"Hay violencias que se expresan, de las que somos víctimas o potenciales víctimas por el solo hecho de ser mujer. Aquí no se trata de que hayan seres humanos superiores. Donde está la superioridad en la muerte de Rosymar", dijo.

Los trabajos de la sesión ordinaria fuero recesados hasta el próximo jueves. EFE News

