Puerto Rico se acerca a los 83.000 casos positivos confirmados de la covid

San Juan, 22 ene (EFE News).- Puerto Rico roza los 83.000 casos positivos confirmados, según el último informe del Departamento de Salud de la isla, la vez que el secretario de salud, Carlos Mellado, insta a los ciudadanos a usar la mascarilla como forma de contribuir a frenar la propagación del virus e indicó que se están vigilando las posibles variantes de este coronavirus en la isla.

Puerto Rico informó este jueves de 29 fallecidos más por la covid-19 tras una ligera bajada en la cifra de hospitalizados que se sitúa en 341 hoy. San Juan sigue como localidad con más casos positivos de coronavirus con 12.058.

La cifra de muertos a causa del virus desde que comenzó la pandemia alcanza ya los 1.762 (informe del jueves: 1.732).

El informe del Departamento de Salud divulgado este viernes indica que hay 317 (258) casos positivos confirmados adicionales, lo que eleva el total a 82.990 (informe del jueves: 82.540) desde marzo, inicio de la pandemia.

Los casos probables adicionales son 107 (64), lo que sitúa el total en 6.282 (jueves: 6.188), mientras que hay 257 (158) casos más sospechosos, que ya suman 63.594 (63.333).

La cifra de pacientes hospitalizados por la covid-19 se situó en 341 (344).

De ese total de hospitalizados hay 56 (59) adultos en unidades de cuidados intensivos, así como 53 (52) están conectados a un respirador artificial.

Los hospitales de Puerto Rico cuentan actualmente con 195 (informe anterior: 209) camas de intensivo de adultos y hay ocupadas 298 (392).

Hay 857 (842) respiradores artificiales disponibles para adultos y 298 (309) ocupados.

San Juan es la localidad de la isla con más número de positivos, 12.058 (12.001).

La isla tiene una población de 3,2 millones de habitantes.

El secretario del Departamento de Salud (DS) pidió hoy a la ciudadanía reforzar las medidas de prevención para evitar la propagación de la covid-19 en momento en que los contagios y fallecimientos continúan en ascenso.

"Es lamentable que continuemos perdiendo vidas a causa de esta pandemia. Me solidarizo con todas las familias puertorriqueñas que han perdido a sus seres queridos. Lo que hemos enfrentado ha sido muy duro y no podemos bajar la guardia. No podemos olvidar que el virus sigue entre nosotros. Tenemos que continuar con el uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos para prevenir más contagios", insistió Mellado.

Añadió que, "tenemos que evitar las fiestas y encuentros que excedan del núcleo familiar. La pandemia no ha acabado. El uso de mascarilla debe continuar mientras el virus siga activo. Ya estamos vigilando las posibles variantes del virus y ordenamos reactivos para comenzar a secuenciar y establecer una vigilancia genómica. Mientras tanto enviamos muestras al CDC para conocer la evolución del virus hasta el momento".