Puerto Rico refuerza medidas para frenar aumento de muertes por covid-19

San Juan, 22 ene (EFE News).- El Departamento de Salud de Puerto Rico reportó 29 nuevas muertes por la covid-19, la cifra más alta informada por la agencia en un mismo día desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado, mientras se estudia la llegada de nuevas variantes del virus y se refuerzan las medidas para frenar la mortandad.

Ante los alarmantes datos de nuevas muertes, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, pidió este viernes a la ciudadanía reforzar las medidas de prevención para evitar la propagación de la covid-19, en un momento en que tanto contagios como fallecimientos continúan en ascenso.

De acuerdo con el informe diario de Salud divulgado hoy, se reportaron 681 nuevos casos positivos por muestras tomadas entre los pasados días 6 y 20 de enero. El reporte añade 29 decesos ocurridos entre diciembre y enero que elevan a 1.761 la cifra de muertes por esta causa hasta la fecha en Puerto Rico.

LAMENTABLE SEGUIR PERDIENDO VIDAS

"Es lamentable que continuemos perdiendo vidas a causa de esta pandemia. Me solidarizo con todas las familias puertorriqueñas que han perdido a sus seres queridos. Lo que hemos enfrentado ha sido muy duro y no podemos bajar la guardia. No podemos olvidar que el virus sigue entre nosotros. Tenemos que continuar con el uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos para prevenir más contagios", declaró Mellado.

También llamó a "evitar las fiestas y encuentros que excedan del núcleo familiar, porque la pandemia no ha acabado".

"El uso de mascarilla debe continuar mientras el virus siga activo. Ya estamos vigilando las posibles variantes del virus y ordenamos reactivos para establecer una vigilancia genómica. Mientras tanto enviamos muestras a (los Centros para el) Control y la Prevención de Enfermedades para conocer la evolución del virus hasta el momento", dijo.

PUERTO RICO ROZA LOS 83.000 CASOS

Las palabras de Mellado llegan cuando Puerto Rico roza ya los 83.000 casos positivos confirmados y la cifra de pacientes hospitalizados se sitúa en 341. De esos hospitalizados un total de 56 adultos están ingresados en unidades de cuidados intensivos y 53 conectados a un respirador artificial.

Los hospitales de Puerto Rico disponen todavía de 195 camas en unidades de cuidado intensivo de adultos.

La directora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos, Fabiola Cruz, señaló sobre la situación por la que atraviesa la isla que los datos divulgados hoy son números acumulados, lo que no significa que el jueves fallecieran 29 personas a causa de la covid-19.

Matizó sobre esa fórmula de contabilizar los fallecidos que, por ejemplo, el 17 de enero no se divulgaron muertos en el informe diario, aunque en realidad hubo siete fallecidos ese día.

NÚMERO DE MUERTES PREOCUPANTE

"Es un número -las 29 muertes- preocupante, por lo que no podemos bajar la guardia", subrayó.

Cruz destacó que si bien Puerto Rico está en pleno proceso de vacunación, quedan todavía muchos colectivos sin haber recibido sus dosis y, alertó, "mucho camino por hacer".

Además, sostuvo que las autoridades sanitarias no están satisfechas con el tratamiento de anticuerpos monoclonal, que como señaló si se utilizara más evitaría que muchas personas llegasen a los hospitales.

Con el objetivo de reforzar las medidas para evitar nuevos contagios, el próximo lunes comenzará el sistema de citas que se había anunciado se implantaría para agilizar y facilitar la administración de las vacunas. El secretario de Salud adelantó que el sistema será a través de la plataforma digital de turnospr.com, donde las personas podrán pedir una cita para inmunizarse.

El sistema de citas digitales funcionará en cumplimiento con las etapas de vacunación contra la covid-19 en Puerto Rico.

Actualmente, el proceso continúa en las fases 1-A y 1-B, la primera de las cuales comprende a profesionales y empleados de la salud, adultos mayores congregados en instalaciones de cuidado de larga duración, empleados de estos lugares, y residentes y personal de hogares para personas con discapacidad intelectual.

La fase 1-B incluye a adultos mayores de 65 años no hospitalizados, personal de primera respuesta (policías, bomberos y emergencias médicas) y otros trabajadores esenciales como los del sector educativo.

Mellado indicó que los interesados en vacunarse deberán entrar a este sistema y solicitar un turno. "Se les avisará del día y la hora por correo electrónico o mensaje de texto", dijo.

Previamente, el servicio solamente estará disponible para los proveedores de salud que ya tienen un listado de las personas interesadas en vacunarse, y ellos mismos sacarán la cita para los ciudadanos correspondientes.