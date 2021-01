Gobernador de Puerto Rico respalda subida del salario mínimo de Estados Unidos

San Juan, 26 ene (EFE News).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, refrendó la subida del salario mínimo federal y razonó que con ello se frenaría la marcha de puertorriqueños a Estados Unidos.

Pierluisi, además, aseveró que los 7,25 dólares actuales no son suficientes para mantenerse en Puerto Rico.

Durante su intervención en la convención la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore) dijo: "Si aquí seguimos pagando 7,25 la hora, y en Florida, en Texas y en Carolina del Sur me pagan 15, ¿qué ustedes creen que va pasar? Medio mundo se va a montar en la guagua aérea".

"El presidente Biden tiene un compromiso de que el aumento se dé y que el salario mínimo se establezca en 15 la hora", expresó Pierluisi en su participación en el encuentro.

"Eso es un brinco bien sustancial porque es más del doble. Aquí lo importante que es Jenniffer González y yo hagamos causa común y, si el Congreso le da paso a ese aumento es clave que cualquier alivio contributivo que se dé a nivel federal para aminorar el golpe en el sector económico aplique a Puerto Rico", agregó.

"Que nadie me pida que si el aumento se da en Estados Unidos, que en Puerto Rico no aplique. Puerto Rico no es Costa Rica, no es Panamá", dijo.

En este sentido auguró que si el salario mínimo no se equipara al estadounidense "vamos a perder población como nunca antes visto".

Hoy el representante Joel Franqui, presentó por segunda ocasión la medida que busca aumentar el salario mínimo en Puerto Rico a 8,50 la hora y que entraría en vigor a partir de junio próximo.

El representante explicó este martes que el Proyecto de la Cámara 425 busca aumentar el salario mínimo desde 8,50 dólares la hora a partir de julio a todos los trabajadores bajo la Ley de Normas Razonables del Trabajo, y prevé una subida cada tres años de acuerdo al índice de precios al consumo.

"Esta medida recoge las recomendaciones que recibimos y las enmiendas incluidas en el proyecto anterior que presentamos. No habría que esperar por la creación de un comité que evaluará la viabilidad de un aumento al salario mínimo en Puerto Rico. Por eso el estatuto recomienda que el aumento sea paulatinamente o de forma escalonada para no perjudicar la operación de las medianas y pequeñas empresas que se han afectado por la pandemia del COVID-19. Un aumento drástico y de cantazo podría causar hasta el cierre de estos comercios", indicó Franqui Atiles.

Por último, en su intervención Pierluisi reiteró su apoyo a los restaurantes para que puedan aceptar la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en sus negocios, y dio orden a la secretaria de Familia para que pida el permiso pertinente al gobierno federal.