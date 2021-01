Raúl Maldonado sostiene que trataron de sobornarlo

SAN JUAN (CyberNews) – Raúl Maldonado, hijo de Raúl Maldonado Gautier, secretario de Hacienda bajo la gobernación de Ricardo Rosselló, negó este jueves haber participado en algún esquema de extorsión.

“Como ya había mencionado en julio del año pasado (2020), yo no extorsioné, a mi me trataron de sobornar. Recibí una llamada en la que me ofrecieron $300k y me dijeron que el dinero provenía de Maceira (Anthony Omy Maceira Zayas, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza bajo la gobernación de Rosselló). Le dije que NO!, que se metieron con mi familia y el dinero no era mi interés”, aseguró Maldonado en su cuenta en Facebook.

“Qué otra persona se quisiera aprovechar denota poca capacidad intelectual, tanto de la que trató como la que se lo creyó. Les recuerdo que cuando hablo es pq (porque) tengo evidencia para fundamentarlo”, afirmó Maldonado.

“Por último, esta es mi única cuenta en redes sociales. Todas las demás son falsas. Aparentemente no es la primera vez que personas pretenden hablar por mi”, concluyó Maldonado.

Ayer miércoles agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) detuvieron al productor radial y de televisión Sixto Jorge ‘George’ Diaz Colón, de 52 años y vecino de San Juan.

Diaz Colón fue acusado de tres cargos de extorsión y obstrucción a la justicia relacionados con su participación en un esquema vinculado a la divulgación de mensajes de chat de Telegram durante el verano de 2019, y sus posteriores acciones durante la investigación de las acusaciones del FBI.

“El acusado Sixto Jorge Díaz Colón amenazó e intentó extorsionar a funcionarios del gobierno por 300,000 dólares y la adjudicación de contratos gubernamentales”, dijo Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico en declaraciones escritas.

“Amenazó con usar su influencia como miembro de los medios y en nombre de dos firmas de relaciones públicas para destruir la reputación de los funcionarios públicos si no cumplían con sus solicitudes. No se equivoquen, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y nuestras agencias asociadas procesarán a aquellos que intenten extorsionar a otros y obstruir la justicia con todo el alcance de la ley”, añadió.

Según la acusación formal, Díaz Colón intentó extorsionar a un funcionario público del Gobierno de Puerto Rico el 20 de junio de 2019. Díaz Colón intentó obtener un pago de 300,000 dólares y otras cosas de valor del funcionario a cambio de la garantía de que ciertos mensajes de Telegram que contenía información perjudicial sobre varios funcionarios públicos del gobierno no se divulgaría públicamente. Cuando el FBI se le acercó el 26 de julio de 2019, Díaz Colón habría borrado los mensajes de Telegram que contenían información sobre su participación en el plan, antes de entregar su teléfono celular a las autoridades.

“Como se alega en la acusación, el acusado buscó extorsionar a un funcionario público del gobierno de Puerto Rico para su propio beneficio económico, y luego agravó su crimen al supuestamente destruir evidencia de su participación en el plan cuando se le acercó el FBI”, dijo Nicholas McQuaid, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de lo Penal del Departamento de Justicia. “La División de lo Penal se compromete a preservar la confianza del público en nuestro gobierno y proteger a los ciudadanos públicos y privados por igual de los tipos de explotación criminal que plantea el acusado”, añadió.

“La corrupción pública tiene muchas caras. La mayoría de las veces, el sujeto será un funcionario público que ha utilizado su puesto para beneficio personal ”, dijo Rafael Riviere Vázquez, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Juan. “A veces, sin embargo, los delincuentes intentarán explotar las debilidades de quienes ocupan cargos públicos. Esta es también una forma de corrupción pública y, como cualquier otra forma de corrupción, no será tolerada. Ya lo hemos dicho antes y merece la pena repetirlo. Si usted es víctima o testigo, o si se ve involucrado de alguna manera en un esquema de corrupción pública, nunca será demasiado tarde para hacer lo correcto. Estamos aquí, estamos haciendo nuestro trabajo y queremos saber de usted “.

El caso está siendo investigado por el FBI y está siendo procesado por el Jefe de lo Penal Timothy Henwood y la Jefa de División Myriam Fernández González de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico y el Abogado Litigante Michael Lang de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal (ALFILER). El ex abogado litigante de PIN James Pearce también ayudó en la investigación.

Reportes de prensa apuntan a que el magistrado federal, Bruce McGiverin, impuso al productor radial una fianza de 15 mil dólares, de los cuales 10 mil pueden ser diferidos con propiedades. La vista judicial fue señalada para el 9 de febrero de 2021.