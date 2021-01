Nogales afirma CEE fue negligente y no garantizó pureza trabajo tras elección

San Juan, 29 ene (EFE News).- La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales, señaló este viernes que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) fue negligente durante el pasado proceso electoral al no tomar medidas para garantizar la pureza de los trabajos durante la votación y el posterior escrutinio.

La información surge de la vista pública sobre el Código Electoral celebrada ayer por la Cámara, durante la cual depuso el presidente de la CEE, Francisco Rosado, y la representante hizo preguntas sobre el balance electoral en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) así como sobre la demanda presentada en la corte federal por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en representación de una electora.

"Quise aprovechar mi turno para hacer las preguntas que preocuparon al país durante el proceso de escrutinio sobre la falta de seguridad en el coliseo donde se estaban llevando a cabo los trabajos y, sobre todo, sobre lo expuesta a manipulación que estaba la bóveda donde se guardaban los maletines con papeletas del voto ausente y adelantado. Me sorprendió un poco el que Rosado no supiera contestar si había registro de entrada y salida del área, por qué no había cámaras de seguridad apuntando a la bóveda y que, en general, no tenía respuestas que nos dieran certeza de que el proceso estuvo libre de irregularidades", explicó Nogales.

La portavoz añadió que, durante la vista, mostró un video y una foto provistos por la ACLU en la cual se mostraba la bóveda y la ubicación de las cámaras, así como una brecha de aproximadamente 18 pulgadas entre los tubos de la verja por la cual podía introducirse tanto material como una persona.

"Es increíble que, a estas alturas, el presidente de la CEE no pueda reconocer que hubo irregularidades en el proceso o que, como mínimo, hubo serias vulnerabilidades que, por cierto, no se ha tomado la molestia de investigar. Insiste en tapar el cielo con la mano. Por eso ayer quise demostrar físicamente que alguien bien pudo haberse metido por el espacio en la verja. Creo que las personas presentes entendieron el punto que quería exponer, sin escándalo y con el respeto que amerita el foro", opinó la legisladora sobre su participación en la vista.

La misma hoy ha sido objeto de polémica "por personas que buscan desviar la atención de las evidentes fallas de la CEE", dijo.

Como una "vergüenza y sendo papelón" para la Cámara de Representantes, calificaron un grupo de ciudadanos las acciones de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) por en plena vista publica subirse al escritorio y comenzar a rodar.

Los ciudadanos, liderados por Alexis Rivera e Hiram Torres, adelantaron que evaluarán la posible presentación de una querella ante la Comisión de Ética de la Cámara por conducta inapropiada y vergonzosa.

Nogales, a su vez, dijo que "quedó demostrado que existe un vacío legislativo para atender estos asuntos durante el escrutinio y que no existen mecanismos fehacientes que garanticen la seguridad e integridad de los votos - ni siquiera registros mínimos que prueben cadenas de custodia", dijo.

"Si no fuera por el trabajo de los observadores y las observadoras que voluntariamente estuvieron presentes durante el proceso, hoy difícilmente podríamos tener un informe confiable y no partidista de lo ocurrido. Espero que estas vistas públicas tengan como resultado final un nuevo código electoral, consensuado incluso con el PNP, que atienda estas vulnerabilidades y que evite que se vuelva a repetir lo que ocurrió el año pasado", concluyó.