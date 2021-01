Pierluisi afirma es una tragedia que los niños no tengan clases presenciales

San Juan, 29 ene (EFE News).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que es una "tragedia social" el hecho de que los estudiantes no estén presencialmente en las aulas, tras participar en un foro internacional de gobiernos locales en el que indicó que no le digan "que no hace faltan los alcaldes meramente pensando por el numero de habitantes que tienen los municipios. Hacen falta los alcaldes y alcaldesas, ellos están dando unos servicios que el gobierno estatal no da".

A su vez, se mostró partidario de crear un fondo para los municipios con dinero restante de asignaciones federales y expresó que los mismos no deberían tener que aportar al pago del plan de salud del gobierno, además de rechazar la posibilidad de fusionar ayuntamientos.

Pierluisi participó hoy en el encuentro "Experiencia Puerto Rico: VI Conferencia Internacional de Gobiernos Locales", que se llevó a cabo en Humacao.

Presidentes y secretarios de asociaciones municipalistas, alcaldes, concejales, legisladores municipales y regidores de Latinoamérica, Estados Unidos y Puerto Rico discutieron la descentralización de gobiernos locales y el uso de la tecnología como respuesta para levantar la economía de los municipios.

En declaraciones a los medios y sobre el tema del regreso a las clases en medio de la pandemia dijo que más que una "emergencia, es una tragedia social que muchos de nuestros niños no hayan estado recibiendo el pan de la enseñanza ya por casi un año".

A su vez, consideró que es "indispensable" que se vaya planteando la reapertura de los colegios.

"Tiene que hacerse con orden, protegiendo la salud de nuestro pueblo. Pero estamos encaminados, ahora mismo se está vacunando a todos los maestros en Puerto Rico y a todo el personal no docente de las escuelas públicas y privadas porque yo lo pedí", indicó.

Tras indicar que el CDC ha indicado que hay vía libre para abrirlas, indicó que en caso de que los números cambiaran pues se cambiaría el rumbo pero que en todo caso, si se llevara a cabo sería de forma paulatina.

Sobre la reunión, dijo que se "ponen a comparar a Puerto Rico con los estados y no se puede. Nosotros no tenemos condados, tenemos dos niveles de gobiernos: el estatal y el municipal. Y a mi que no me digan que no hace faltan los alcaldes meramente pensando por el numero de habitantes que tienen los municipios".

"Hacen falta los alcaldes y alcaldesas, ellos están dando unos servicios que el gobierno estatal no da. Así que aquí lo que hace falta es que se repartan los recursos del gobierno de Puerto Rico equitativamente entre el gobierno estatal y el gobierno municipal", dijo.

Aseguró también que está comprometido con conseguirles mayores recursos y agilizar de una vez y por todas el sistema de permisos que se pueden atender en los consorcios municipales.

Por otra parte, el presidente de la Asociación Internacional de Administración de Condados y Ciudades (ICMA) y administrador de la Ciudad de Lexington (Massachusetts, EE.UU.), James Malloy, reconoció que "en nuestra asociación creemos que son los gobiernos locales los que hacen que un país triunfe".