Destacan sistema público de enseñanza está en situación de emergencia

San Juan, 31 ene (EFE News).- La secretaria general de la Local Sindical de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Grichelle Toledo, alertó este domingo sobre la "situación de emergencia" que se vive en el Departamento de Educación (DE), que, opinó, debe ser atendida con premura por el gobernador, Pedro Pierluisi, para evitar que los maestros y los estudiantes sufran las consecuencias y se siga afectando la calidad de la enseñanza pública en el país.

"El Departamento de Educación está en alerta de emergencia y es urgente que el gobernador tome cartas en el asunto. Venimos arrastrando por los últimos años una serie de problemáticas que no han sido atendidas con eficiencia y, a esto se suma que la secretaria designada no ha sido capaz de articular un plan para atender estos problemas y los que siguen llegando. Nos preocupa seriamente el futuro de la educación pública y las condiciones laborales del magisterio", afirmó Toledo en conferencia de prensa.

La líder sindical indicó que entre los problemas que no han sido atendidos por el DE se encuentra el "derroche alarmante" de dinero que comenzó desde el 2007, porque la agencia "no ha podido poner en función la plataforma en la que los maestros tienen que registrar su asistencia. Aseguró que por años la AMPR y la Local Sindical han denunciado esta situación sin que las distintas administraciones la atiendan".

"Ahora la Junta de Supervisión Fiscal decidió congelar 30 millones de la nómina de Educación para forzar a que se implemente el sistema uniforme de asistencia que ellos adquirieron desde el 2007. Esto pudo evitarse porque nosotros llevamos años señalando la pérdida de millones en pagos a personas que ya no trabajan en el DE o a personas fallecidas. Este sistema inefectivo constantemente causa dolores de cabeza y angustias en nuestros maestros cada vez que reciben descuentos indebidos en sus salarios", explicó Toledo.

La secretaria general de la Local Sindical dijo que es responsabilidad del DE hacer los ajustes necesarios para que este "despilfarro" de dinero "no ocurra má"s, pero también es su deber asegurarse que la implementación de este sistema "no conlleve deficiencias y sea transparente para el magisterio que al final del día terminan pagando las consecuencias".

"Esta situación no solo afecta el salario de nuestros docentes sino la acumulación de licencias de vacaciones y enfermedad, así como su retiro. Además, se da la impresión de que los docentes no están cumpliendo con su jornada laboral cuando sí lo estamos haciendo aún dentro de las difíciles circunstancias que vivimos", manifestó.

"No se puede permitir que el DE siga malgastando el dinero que muy bien puede utilizarse para acondicionar las escuelas del área sur, para darle mantenimiento a los planteles de cara al regreso a clases presenciales y para llenar las cientos de plazas vacantes de maestros que actualmente hay", dijo.

De igual forma, podría usarse para pagar el retroactivo que le deben a los maestros transitorios, la carrera magisterial y el aumento de 125 prometidos por la pasada gobernadora, así como implementar una escala salarial y aumentar el sueldo base del magisterio", expresó Fabián Cosme Andino, Presidente del Departamento de Personal Docente Transitorio.

"Es tiempo de que el gobernador Pierluisi y la secretaria designada, Elba Aponte, establezcan prioridades y se saque al DE de esta emergencia que vivimos", añadió Myrna Ortiz, secretaria de actas de la AMPR Local Sindical y maestra activa en el sistema público.

Por su parte, el presidente de la AMPR, Víctor M. Bonilla Sánchez, indicó que en los pasados días se le cursó una carta al gobernador solicitando una reunión junto a la secretaria para atender las diversas preocupaciones que tienen sobre el sistema educativo y el eventual regreso a clases.

"No solo nos preocupa el desconocimiento total que tenemos de los planes de regreso a clases presenciales, sino la situación de nuestros maestros y estudiantes del sur. Es inaceptable que a más de un año de los terremotos no haya un plan concreto de cómo se van a dar las clases y sigan pensando en utilizar lugares como el Complejo Ferial de Ponce. En su momento esa fue una alternativa, pero vimos el hacinamiento que allí se produjo. Con las medidas de salud que se deben tomar ahora este lugar no es una opción", finalizó Eulogia Ortiz Burgos, representante de Ponce de la Local Sindical.