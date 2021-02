Representante Lourdes Ramos asegura que los legisladores ya deben vacunarse

San Juan, 2 feb (EFE News).- La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Lourdes Ramos dijo este martes que los legisladores deberían ser vacunados lo antes posible debido a que su desempeño les obliga a estar en contacto con público diariamente.

Ramos subrayó además que el hecho de que los legisladores se vacunen puede servir como un ejemplo para la parte de la población puertorriqueña que todavía tiene dudas sobre la conveniencia de hacerlo, en entrevista radial.

"El hecho de que nosotros tengamos exposición al público podía dar confianza al pueblo de que si ellos se la pusieron nosotros podemos aceptarla", destacó la legisladora.

"Hay mucha gente con dudas todavía. Creo que es indispensable", sostuvo.

Respecto a la prioridad para los legisladores, indicó que al igual que el resto de sus compañeros tiene que atender a la gente de forma continúa, razón por la que es necesario protegerse.

"Por eso no he podido dar el mil por ciento que acostumbro a darle al público. Me he protegido y gracias al señor no me ha dado la covid-19", indicó.

"Ni siquiera sabemos cuándo será la etapa en la que nos toque vacunarnos", sostuvo.

Ramos, no obstante, adelantó que se vacunará cuando sea su turno, porque, dijo, "no quiero privilegios", tras matizar que no ha llegado a los 65 años y que apenas cumplió 60.

Puerto Rico sumó 10 nuevas muertes y 225 casos positivos confirmados adicionales a causa de la covid-19, según el informe de este martes del Departamento de Salud de la isla.

Las cifras anunciadas hoy elevan a un total de 1.846 las muertes reportadas desde el inicio de la pandemia, mientras que los casos positivos confirmados son ya 87.665 desde marzo.