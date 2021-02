Fema destina 550.000 dólares a entidades que ayudan víctimas violencia género

San Juan, 3 feb (EFE News).- La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema, en inglés) ha aprobado 550.000 dólares para entidades sin fines de lucro que ofrecen servicios para mujeres que son víctimas de violencia de género.

La agencia federal informó este miércoles en un comunicado de que estas asignaciones incluyen 400.000 dólares para tres proyectos de reparación permanente y otras partidas para trabajos de emergencia luego del huracán María.

Según datos de la Oficina de Estadísticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, en 2020 hubo 6.170 incidentes de violencia doméstica reportados en la isla.

"La recuperación abarca un sinnúmero de sectores que afectan de manera positiva la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. Ciertamente estas asignaciones ayudan a estas entidades poder continuar su encomienda en beneficio de nuestro país", comentó el coordinador federal de Recuperación de Desastres para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, José Baquero.

Entre las entidades a las que se asignaron fondos figura el Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, que desde sus inicios en 1984 atiende a unas 6.500 participantes anualmente.

Allí se ofrece albergue de emergencia, vivienda transitoria para mujeres y sus hijos, orientación y consejería ambulatoria, servicios legales y demás recursos de apoyo y educación.

Como resultado de la obligación de 300.000 dólares se pudo reparar los techos de sus edificios y la cisterna, al igual que la verja que brinda protección de intrusos y personas no deseadas, entre otros trabajos.

La directora ejecutiva de Hogar Ruth, Lisdel Flores, enfatizó que la ayuda federal es sumamente importante en estos casos porque se trata de la seguridad de los participantes, el primer factor que se promete a las víctimas.

Al momento del desastre tenían 42 personas albergadas.

"De no haber podido lograr las mejoras para que la entidad siguiera funcionando, quizá hubiera habido decenas de mujeres asesinadas porque no hubieran podido acceder un albergue de emergencia. Estamos hablando de vidas, no hay un impacto mayor que ese. FEMA fue el acceso a esos fondos que necesitábamos", recalcó Flores.

De igual forma, la Casa Protegida Julia de Burgos cuenta con 27.000 dólares para reparar su sistema solar de calentador de agua, reemplazar las luminarias del estacionamiento, adquirir mobiliario de oficina y otras mejoras.

"Casa Julia", como se le conoce, se fundó en 1979 y brinda servicios de albergue, vivienda transitoria, programas para niños, servicios de consejería y programas ambulatorios, entre otros.

Por otro lado, la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, indicó que su oficina trabaja para brindar los recursos disponibles.

En el caso específico del Hogar Ruth y "Casa Julia" son organizaciones subvencionadas por la Oficina de la Procuradora de la Mujer y apoyan toda gestión que se realice en beneficio de estas.

Manuel Laboy Rivera, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, indicó que los proyectos por desarrollarse permitirán que se ofrezca la atención y servicios que requieren las víctimas dentro de instalaciones en óptimas condiciones.

Asimismo, Hogar Nueva Mujer-Santa María de la Merced y el Hogar La Piedad de la Fundación de Desarrollo Comunal de Puerto Rico (FUNDESCO) forman parte de las entidades que recibieron asignaciones a fin de reparar sus instalaciones.

También se destaca la asignación de 90.000 dólares al municipio de Yabucoa para la Oficina de Asuntos de la Mujer, cuya responsabilidad es velar por el desarrollo y la aplicación de la igualdad jurídica, social y económica de la mujer y el fortalecimiento de la familia.

El gobernador, Pedro Pierluisi, recurrió a su cuenta en Twitter para agradecer la asignación de los fondos para que entidades sin fines de lucro puedan continuar ofreciendo servicios a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia de género.