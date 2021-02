Méndez asegura que el PPD no se puso en contacto con salud hasta el miércoles

San Juan, 4 feb (EFE News).- El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, denunció este jueves que ningún miembro de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) le hizo una llamada, solicitó documentos o se reunió en el designado secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, hasta el día de ayer, menos de 24 horas antes de la interpelación.

El también expresidente de la Cámara arremetió contra lo que catalogó como "abuso", al no permitir que cada miembro de la delegación del PNP tuviese 15 minutos para hacer las preguntas al Secretario designado, tal y como establece el reglamento del cuerpo.

Hoy se reveló que fue ayer, miércoles, a menos de 24 de la interpelación, que la presidenta de la Comisión de Salud, Sol Higgins Cuadrado, pidió y se reunió con el designado titular de Salud, dijo Méndez en un comunicado.

"Hemos sido enfáticos en todo momento de que la sesión de interpelación debe ser el último esfuerzo que debe hacer la Asamblea Legislativa, en esta vez, la Cámara de Representante", dijo.

"Ha quedado demostrado que en el caso del funcionario que vamos a atender hoy, no se realizó ningún tipo de gestión, no se hizo una llamada, no se le requirieron documentos, salvo aquellos que le requirió este servidor que fueron entregados en menos de una hora. Ese proceso, no lo hizo la Presidenta de la Comisión de Salud, no lo hizo ningún miembro de la mayoría y tampoco los compañeros de minoría que le votaron a favor o se abstuvieron (de la moción que avaló la interpelación)", señaló el líder novoprogresista en un turno inicial durante la sesión de esta mañana.

"El Secretario de Salud designado me dijo hoy que solo fue en el día de ayer (miércoles) que la Presidenta de la Comisión (de Salud) pidió verlo y se reunió con él. Ese esfuerzo debió haberse hecho desde el principio y nos hubiéramos evitado de tener que traer un funcionario a que pase el proceso de interpelación, cuando apenas lleva un mes en su cargo. Toda la información que se le va a pedir, se la pudo haber suministrado si solo se la pedían", agregó el expresidente de la Cámara Baja.