Ordenan a jefes de Educación y Salud presentar plan sobre reapertura escuelas

San Juan, 11 feb (EFE News).- El presidente del Senado, José Luis Dalmau, ordenó este jueves a la secretaria de Educación, Elba Aponte, y al titular de Salud, Carlos Mellado, a que en diez días presenten un plan detallado sobre la reapertura de las escuelas en medio de la pandemia de la covid-19.

Dalmau exigió a ambos funcionarios a que sometan por escrito un plan detallado sobre los preparativos, las medidas de prevención, manejo e implantación de las guías para la reapertura de escuelas públicas pautadas para el próximo 3 de marzo, según se detalló en un comunicado de prensa.

Dalmau advirtió, no obstante, que si los planes y medidas de contingencia no son satisfactorios o no contestan las interrogantes, requerirá al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que posponga el reinicio de clases hasta el mes de agosto.

"El Gobierno ha ofrecido datos contradictorios y constantemente anuncian cambios de planes lo que lejos de aclarar, incrementan las dudas de los padres y la comunidad escolar", lamentó Dalmau.

"Ante eso, y por tratarse de una población estudiantil que son menores de edad, nos corresponde tomar las medidas responsables y preventivas que no expongan innecesariamente a nuestros niños a posibles focos de contagio. En este tema no hay espacio para la improvisación", advirtió el líder senatorial.

Ante ello, Dalmau dijo que "una decisión mal tomada sobre este asunto puede costar vidas y, en lo que respecta al Senado, no vamos a ser parte de una improvisación".

Dalmau dijo que el informe requerido deberá tener las medidas de precaución, los datos de vacunación del personal docente y el personal de comedores escolares, las estrategias de desinfección de facilidades, la inspección de escuelas, el sistema de seguimiento y vigilancia semanal y el cumplimiento de las 14 guías establecidas por el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.